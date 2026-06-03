Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir greindi frá því í morgun að hún láti af þingmennsku. Við ræðum við Áslaugu Örnu í beinni í hádegisfréttum og heyrum hjartnæma kveðju forseta Alþingis í morgun.
Nýr leikskóli Hjallastefnunnar mun rísa við Nauthólsveg en skrifað var undir viljayfirlýsingu þess efnis í morgun. Rætt verður við Margréti Pálu Ólafsdóttur frá Hjallastefnunni í fréttatímanum.
Þá segjum við frá umfangsmiklum árásum Bandaríkjanna og Íran í nótt og förum yfir skýrslu fjármálastöðugleikanefndar Seðlabankans sem birt var í morgun. Þar kemur fram að viðvarandi óvissa og versnandi efnahagshorfur gætu reynt á viðnámsþrótt fjármálakerfisins hér á landi.
Boðað hefur verið til fundar í deilu Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna en ekkert hefur verið fundað í deilunni í vikunni.
Í íþróttunum segir Valur Páll frá góðu gengi landsliðsmannsins í körfuknattleik Elvars Más Friðrikssonar og tíðindum af þjálfaraleit Liverpool.