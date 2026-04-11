Gæsluvarðhaldskröfu yfir Írisi hafnað

Dómari hafnaði kröfu um gæsluvarðhald yfir Írisi Helgu Jónatansdóttur, meintum eltihrelli, í Héraðsdómi Reykjaness í morgun. Farið var fram á fjögurra daga varðhald.
Þetta herma heimildir fréttastofu en fátítt er að kröfu um gæsluvarðhald sé hafnað á þessu stigi mála. Um fyrstu varðhaldskröfu var að ræða.
Í gær var greint frá því að birst hefði dánartilkynning Sölva Guðmundarsonar þrátt fyrir að hann væri svo sannarlega lifandi. Í færslu á samfélagsmiðlum sagði hann Írisi Helgu Jónatansdóttur bera ábyrgð á uppátækinu. Hann leitaði fyrst til lögreglu vegna hennar árið 2024 en sjö menn hafa kært hana fyrir umsáturseinelti.