Gæsluvarðhaldskröfu yfir Írisi hafnað

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Íris Helga opnaði á sína hlið málanna í hlaðvarpi á vegum Brotkasts um árið.
Íris Helga opnaði á sína hlið málanna í hlaðvarpi á vegum Brotkasts um árið.

Dómari hafnaði kröfu um gæsluvarðhald yfir Írisi Helgu Jónatansdóttur, meintum eltihrelli, í Héraðsdómi Reykjaness í morgun. Farið var fram á fjögurra daga varðhald.

Þetta herma heimildir fréttastofu en fátítt er að kröfu um gæsluvarðhald sé hafnað á þessu stigi mála. Um fyrstu varðhaldskröfu var að ræða.

Í gær var greint frá því að birst hefði dánartilkynning Sölva Guðmundarsonar þrátt fyrir að hann væri svo sannarlega lifandi. Í færslu á samfélagsmiðlum sagði hann Írisi Helgu Jónatansdóttur bera ábyrgð á uppátækinu. Hann leitaði fyrst til lögreglu vegna hennar árið 2024 en sjö menn hafa kært hana fyrir umsáturseinelti.

