Nokkrum mánuðum eftir að Chirayu Rana hætti hjá JPMorgan, höfðaði hann mál gegn fyrirtækinu og fyrrverandi samstarfskonu sinni sem hann sakaði um kynferðislega áreitni og kynferðisbrot og sagði hana hafa gert sig að kynlífsþræl. Ásakanir hans þóttu nokkuð sjokkerandi og hafa fregnir af málinu dreifst um internetið eins og eldur um sinu, með tilheyrandi rangfærslum.
Rana heldur því meðal annars fram að konan hafi hótað því að hann yrði rekinn ef hann hefði ekki mök við hana og níðst á honum með öðrum hætti.
Hún á meðal annars að hafa sagt við hann: „Ég þori að veðja að litla asíska eiginkona þín, með fiskshausinn, sé ekki með svona bombur“ og sagt honum að hafa við sig mök, annars myndi hún rústa ferli hans, samkvæmt frétt Wall Street Journal.
„Ekki gleyma því, að ég fokking á þig!“
Hann heldur því einnig fram að hún hafi tvisvar sinnum boðið honum munnmök á skrifstofunni og ítrekað kallað hann „brúna strákinn“ sinn. Rana er af nepölskum uppruna.
Þá segist hann einu sinni hafa farið að gráta eftir að hún klæddi hann úr buxunum og hafði mök við hann. Þá á Hajdini að hafa sagt honum að hætta þessu væli.
„Heldur þú að einhver muni trúa þér? Þú ert djöfulsins drullusokkur sem heldur að hann sé rosa flottur en getur ekki einu sinni fengið standpínu fyrir mig. Hvað í helvítinu er þetta eiginlega?“
New York Times sagði frá því í síðustu viku að forsvarsmenn JPMorgan hefðu boðið Rana milljón dala með því skilyrði að hann myndi ekki höfða mál gegn konunni. Því neitaði hann og höfðaði mál. Fyrst fór hann fram á 22 milljónir dala.
Nú hafa þessir forsvarsmenn lýst yfir stuðningi við konuna, sem heitir Lorna Hajdini, og segja lögmenn fyrirtækisins að ekkert væri til í ásökunum hans í garð hennar. Þá segja þeir að Rana hafi neitað að taka þátt í innri rannsókn fyrirtækisins á ásökunum hans.
Við framkvæmd rannsóknar, sem byggði á viðtölum við starfsmenn, tölvupóstum og öðrum samskiptum, fundust engar vísbendingar um að Hajdini hefði brotið á honum.
Talsmaður JPMorgan sagði í yfirlýsingu að forsvarsmenn fyrirtækisins hefðu viljað sleppa við kostnaðarsöm og tímafrek réttarhöld og þá vildu þeir einnig standa við bak Hajdini og reyna að komast hjá því að hún yrði fyrir skaða. Þess vegna hefði Rana verið boðin greiðsla.
Lögmenn hennar segja það sama um ásakanirnar og ítreka að þau hafi aldrei átt í kynferðislegu sambandi.
NYT hafði þó eftir lögmanni Rana í síðustu viku að á rúmlega þrjátíu ára ferli hans hefðu vinnuveitendur aldrei boðið svo háa uppfærð ef þeir teldu ekkert til í ásökununum.
Eins og áður segir hefur þetta mál verið mikið milli tannanna á fólki á internetinu. Í grein Wall Street Journal er umræðan kölluð „samfélagsmiðla-sirkus“ og hefur hún leitt til þess að mörgum hefur þótt erfitt að fá á hreint hvað sé rétt og hvað sé rangt.
Nokkuð hefur verið um rangfærslur og grín um málið. Rana höfðaði fyrst málið þann 27. apríl en það hvarf skömmu síðar af síðu dómstólsins í New York. Margir netverjar töldu það til marks um að eitthvað dularfullt væri að eiga sér stað en lögmaður Rana þurfti að höfða málið aftur vegna mistaka sem voru gerð við afgreiðslu málsins.
Það hefur meðal annars verið rætt í gífurlega vinsælum hlaðvörpum vestanhafs, eins og í þætti Joes Rogan. Það hefur einnig verið til umræðu í sjónvarpsþáttum eins og Daily Show.
Í grein WSJ er bent á sögusagnir um að Rana hafi verið að halda framhjá konu sinni með Hajdini en hann var í rauninni ekki giftur. Þá hefur því einnig verið haldið fram að hún hafi verið yfirmaður hans, sem er ekki rétt. Þau voru um tíma í sama teyminu innan JPMorgan en hún mun aldrei hafa verið yfirmaður hans á nokkurn hátt.
Í lögsókninni heldur Rana því fram að Hajdini hafi fyrst gengið á hann í maí 2024 og þá hafi hann leitað til yfirmanns síns og beðið um að þurfa ekki að vinna frekar með henni.
Hann heldur því einnig fram að hún hafi byrlað honum ólyfjan og brotið á honum. Þá er vitnað í tvö ónafngreind vitni sem segja að Hajdini hafi snert Rana með óviðeigandi hætti. Annað vitnið, sem segist hafa búið á sófanum hjá Rana á þeim tíma, segir að hún hafi beðið sig um að taka þátt í trekant með henni og Rana.
Heimildarmaður WSJ í JPMorgan segir að undir lok árs 2024 hafi Rana hætt að mæta í vinnuna og sagt yfirmönnum sínum að faðir hans hefði dáið. Samstarfsfélagar hans sendu honum blóm en síðar kom í ljós að faðir hans var ekki látinn en lögmaður Rana segir að hann hafi verið að tala um mann sem var honum eins og faðir, án þess þó að segja hvaða maður það var.
Blaðamaður NYPost hringdi í föður Rana, sem sagðist ekkert vita um lögsókn sonar síns.
Í maí 2025 lagði Rana fram kvörtun gegn Hajdini og öðrum innan fyrirtækisins. Þá sagði hann að brotið hefði verið á sér og sakaði samstarfsfélaga sína um rasisma og krafðist 22 milljóna dala. Hann var sendur í launað leyfi og á endanum var honum boðin áðurnefnd milljón. Því tilboði hafnaði hann.
Rana hætti hjá JPMorgan í lok síðasta árs og hóf vinnu hjá Bregal Sagemount, öðru fjármálafyrirtæki. Hann hætti störfum þar í apríl.