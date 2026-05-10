Taumhald Keirs Starmer forsætisráðherra Bretlands á Verkamannaflokkinum virðist ætla að renna honum úr greipum og stemningin innanbúðar nálgast suðupunkt eftir afhroð í sveitarstjórnarkosningum í vikunni. Fyrrverandi ráðherra hefur nú gengið fram fyrir skjöldu og skorað á Starmer að víkja.
Þingkonan Catherine West, sem var áður aðstoðarráðherra í utanríkisráðuneytinu, steig fram í viðtali við breska ríkisútvarpið í gær og sagði að byði sig enginn fram til höfuðs Starmer fyrir morgundaginn gerði hún það sjálf. Skýrendur og álitsgjafar á Bretlandseyjum segja hæpið að hún telji sig eiga erindi í formannsstólinn og er henni lýst sem „stalking horse“, sem vísar til þess að veiðimaður feli sig á bak við hestinn sinn til að styggja ekki endurnar.
Hún vilji þannig þvinga þá sem hafa legið undir feldi til að gefa formlega kost á sér.
„Ég myndi helst vilja að ríkisstjórnin stokkaði upp innan sinna raða, þar sem er nóg af hæfileikafólki, og að Keir fengi annað hlutverk sem hann gæti notið sín í, kannski í alþjóðamálum,“ sagði West í samtali við BBC.
En ef það gerist ekki fyrir morgundaginn sagðist hún vera að „vara ríkisstjórnina við“ því að hún muni sjálf reyna að knýja fram leiðtogakjör.
Yfirlýsingar West hafa vægast sagt valdið fjaðrafoki innan flokksins sem virðist hafa gert ráð fyrir að fá lengri tíma til að ráða ráðum sínum. Innanbúðarmenn sem Sky hefur rætt við í gærkvöldi og í morgun hafa gefið mjög ólík svör varðandi það hver staðan raunverulega er innan þingflokksins.
Haft er eftir þingmönnum að allir kappkosti við að sannfæra West um að draga í land en öðrum að Starmer hafi lítið sem ekkert traust innan raða flokksins. Það flækir sömuleiðis málin að borgarstjórinn í Manchester, Andy Burnham, sem talist hefur líklegasti arftaki Starmer, sé eðli málsins samkvæmt ekki sitjandi þingmaður. Hann má því ekki gefa kost á sér í leiðtogakjöri sem þessu sem á sér stað utan aðalfundar.
Sjálfur segist Starmer ekki hafa í hyggju að víkja.