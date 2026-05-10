„Við höfum engar áhyggjur af þessu fyrir okkur. Því að þetta er það öruggt með skipið. Lífið heldur bara áfram sinn vanagang.“
Þetta segir íslenskur íbúi á Tenerife sem býr um 20 kílómetrum frá Grandilla.
Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius þar sem Hantaveirusmit hafa komið upp lagði, við höfn Tenerife um klukkan hálf sex í morgun. Skipið fær ekki að leggjast að bryggju þar sem þrír hafa látist vegna Hantaveiru um borð og fimm önnur smit komið upp. Það liggur því við akkeri í Grandilla á Tenerife, skammt frá alþjóðaflugvelli eyjunnar á suðurhluta hennar.
Það hafði verið ágreiningur meðal yfirvalda allt fram á síðustu stundu um hvernig ferlið ætti að fara fram en höfnin var valin vegna þess hversu afskekkt hún er þrátt fyrir að vera nálægt flugvelli. Allir um borð skipsins hafa verið skimaðir og reyndust einkennalausir og er hluti farþega þegar kominn í land en þeir verða fluttir á flugvöllinn þar sem förinni er heitið til þeirra heimalanda. Um þrjátíu manns úr áhöfninni verða áfram um borð og sigla skipinu til heimahafnar í Hollandi.
Anna Kristjánsdóttir er íbúi á Tenerife og segist lítið kippa sér upp við komu skipsins til landsins. Hún hafi lítið orðið vör við veru þess við höfnina um tuttugu mínútur frá heimili hennar.
„Farþegarnir fara allir í einhvern búning áður en þeir fara frá borði og fara beint upp í rútu og síðan beint út í vél. Þannig að þetta kemur ekkert nálægt íbúm. Það er engin hætta fyrir okkur sem búum hérna og enginn hefur neinar áhyggjur af þessu. Lífið heldur bara áfram sinn vanagang. Það eru helst yfirvöld sem eru kannski stressuð.“
Að hennar mati er að sumu leyti gert of mikið úr veirunni í fjölmiðlum og annarri umfjöllun. Hún telur enga hættu á að hún breiðist út.
Hún kveðst ánægð með skilaboðin sem bárust frá Tedros Ghebreyesus, yfirmanni Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, sem bárust í gær.
„Hann talaði um að það væri öruggt að það væru engin nagdýr um borð og það er jákvætt. “
Hún segir smá eril við höfnina þar sem skipið er lagt.
„Þeir eru búnir að loka öllu saman, þannig að það verður ekkert að sjá. Ég hef ekki orðið vör við nein mótmæli en það er mjög strangt eftirlit. Það er stórt björgunarskip sem er látið liggja fyrir utan höfnina til að passa að enginn komi utan frá að þessu.“