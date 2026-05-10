Sjúkraliðar úr breska hernum stukku úr flugvél með fallhlífum yfir eyjunni Tristan da Cunha fyrr í dag til að koma breskum manni sem smitaðist af hantaveiru til hjálpar. Eyjan er ein sú afskekktasta og er mitt á milli Argentínu og Suður-Afríku á miðju Atlantshafi.
Breski maðurinn sem grunur er á um að hafi smitast af hantaveiru var farþegi á skemmtiferðaskipinu MV Hondius en fór frá borði um miðjan apríl og gekk á land á Tristan da Cunha sem er afskekktasta eyjan með íbúabyggð í breska konungsdæminu eftir því sem fram kemur í frétt Breska ríkisútvarpsins um málið.
Maðurinn á heima á eyjunni en þar búa um 250 manns að staðaldri. Í frétt BBC má sjá hermenn stökkva út um bakhlið flugvélarinnar og hrapa í átt að eyjunni áður en þeir virkja flughlífar sínar. Súrefni var einnig komið til eyjunnar með fallhlífum þar sem súrefnisbirgðir voru af skornum skammti. Á eyjunni er enginn alþjóðaflugvöllur og getur það tekið langan tíma fyrir skip að komast þangað enda eyjan á ballarhafi.
Þrír hafa látist vegna hantaveiru um borð skipsins Hondius sem er nú komið til Tenerife. Vinna stendur nú yfir að koma farþegum sem eru einkennalausir til sinna heimalanda.
Breski maðurinn á Tristan da Cunha fór frá borði fjórtánda apríl. 28. apríl fékk hann niðurgang og hita tveimur dögum síðar. Hann er nú í einangrun og ástand hans er stöðugt. Vanalega eru tveir heilbrigðisstarfsmenn á eyjunni. Bráðalæknir og hjúkrunarfræðingur eru meðal þeirra sem komu með hernum til eyjunnar ásamt þremur tonnum af lækningavörum.