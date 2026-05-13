„Miðflokkurinn er ekki að sparka í neina krakka.“

Spjótin beindust að Ara Edwald, oddvita Miðflokksins, í oddvitakappræðum Sýnar í kvöld þegar umræðan barst að regnbogafánum í skólastofunni. Ari sagði Miðflokksmenn standa með mannréttindum og benti á að hann ætti sjálfur dóttur og vin sem væru hinsegin.
Allir oddvitar réttu upp „já“-spaðann þegar þeir voru spurðir hvort regnbogafáninn ætti að vera sýnilegur í skólastofum.
Ari Edwald var þó hikandi.
„Það er þröngt að vera með svona já og nei stundum eins og maður finnur fyrir núna,“ sagði Ari, sem útskýurði svo sitt máli.
Spurður af mótframbjóðendum sínum út í þetta hik sagði hann umræðuna um regnbogafánann sem spunnist hefur síðustu vikur snúast „frekar um tákn heldur en innihald“.
Ari sagði að máluð hefði verið upp mynd af Miðflokknum sem ekki væri sönn.
Landsbyggðarframboð Miðflokksins fundu sig sum hver knúin til þess að gefa út yfirlýsingar þess efnis að þau fögnuðu fjölbreytileikanum.
Gerðist það í kjölfar þess að Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins, sagði flöggun regnbogafánans vera kröfu um hugmyndafræðilega undirgefni.
„Það er kjarni málsins að Miðflokkurinn stendur með mannréttindum fyrir alla og alla hópa,“ sagði Ari þá og uppskar hlátur úr salnum.
Þá sagði hann að sér væru gerðar upp skoðanir gegn hinsegin fólki. „Þá er verið að setja mig í einhvern hóp sem hefur fordóma gagnvart minni eigin dóttur, sem er minn augasteinn og er í hamingjusömu sambandi með annarri konu. Og þær eiga tvo drengi. Annar þeirra heitir nú Ari Edwald.“
Ari segir enn fremur að besti vinur sinn sé samkynhneigður.
Þá sagði hann að ef Miðflokkurinn væri með fordóma gagnvart hinsegin fólki þá væri hann ekki í Miðflokknum.
„Mér þykir vænt um regnbogafánann,“ sagði Ari meðal annars. „En fáninn sem er nú algengastur er ekki sá fáni.“
Umburðarlyndi þyrfti einnig að þýða umburðarlyndi fyrir annarra manna skoðunum.
Þá vildi Silja Sóley, oddviti Sósíalistaflokksins, grípa orðið og benda á að sú viðbót við regnbogafánann sem Ari átti við vísaði til trans fólks auk fólks með alnæmi.
Silja sagði Miðflokksmenn gjarnan skýla sér á bak við það – í umræðunni um regnbogafánann – að þeir vilji einfaldlega að íslenska þjóðfánanum sé oftar flaggað og vísar hún þá væntanlega til umfjöllunar á TikTok-síðu Miðflokksins í Kópavogi.
„Það er algjörlega hægt að taka þá umræðu án þess að beina spjótum að hinsegin fánanum,“ sagði Silja. „Og þið vitið það,“ bætti hún við.
Þá fékk Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, orðið og minnti á að hann hefði einu sinni verið borgarstjóri.
„Og þegar maður er borgarstjóri fer maður í skólana, félagsmiðstöðvarnar [...] og þá sér maður börnin og þau eru alls konar. Og þegar kennari er með hálsband í regnbogalitunum er það stundum eina haldreipi lítils barns eða ungmennis sem er að finna sig í lífinu,“ sagði Einar.
Innan skólastofunnar fljúgi hommabrandarar og það skipti raunverulegu máli að fáninn sé sýnilegur.
„Það skiptir líka raunverulegu máli að þegar þeir sem bjóða sig fram til borgarstjórnar, að þeir mæti ekki bara með þögn þegar samflokksmenn tala ekki af nægilegri virðingu um þessa hópa,“ sagði Einar
„Ég ætla ekki að gera þér upp neinar skoðanir, Ari, en flokkurinn sem þú ert í er í miklum vandræðum með þessi mál.“
Ari nefndi að borgarfulltrúar verði að haga orðum sínum þannig að þau særi engan. „Og það á við um þennan hóp og á við um aðra,“ sagði Ari og sagði að skólar hefðu náð miklum árangri í að uppræta einelti og kenna börnum að sýna hvert öðru virðingu.
Kristinn Jón Ólafsson, oddviti Pírata, tók þá fram að það væri mikilvægt að skólar séu hinseginvænir.
„Það eru ótrúlegar hræringar erlendis og líka hér, sem við þurfum að standa vörð um, og það er fasismi sem er ríkjandi í þokkabót,“ sagði Kristinn, sem bætti við að sér þætti vænt um að sjá að allir hefðu lyft upp grænum spaða í þessari umræðu.
Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, tók fram að í samtölum sínum við ungmenni í Reykjavík hefði komið fram að hinsegin fólk væri verulega jaðarsett.
„Það er gelt á þau,“ sagði Björg og sneri sér að Ara: „Það er staðan.“
Það skipti miklu máli að standa vörð um hinsegin fólk.
„Það eru krakkar þarna úti sem eru jaðarsettir. Og það eru flokkar sem eru að sparka í þau, hnýta í þau og svo framvegis. Mér finnst það rangt. Við verðum að standa með þessu fólki og standa með mannréttindum,“ sagði Björg.
Ari vildi þá árétta:
„Miðflokkurinn er ekki að sparka í neina krakka.“
Sanna Magdalena, oddviti Vinstrisins, sagði að standa þyrfti saman. Reykjavíkurborg ætti að vera mannréttindaborg.
„Íbúar borgarinnar eru alls konar,“ sagði Sanna. „Og það gengur ekki að það sé verið að splitta okkur upp í hópa og við séum ekki sameinuð. Því að þannig náum við sem mestum og bestum árangri.“
Hildur Björnsdóttir úr Sjálfstæðisflokki sagði umræðuna um regnbogafána vonbrigði. Það væri sjálfsagt að regnbogafáninn fengi að vera inni í skólastofum þar sem mörg börn stæðu höllum fæti.
„Við eigum bara að standa með þeim og styðja við þau og láta þau finna að þau séu velkomin og eigi heima í þessari borg eins og allir aðrir.“