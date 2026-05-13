Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 28 prósenta fylgi og er stærstur flokka samkvæmt nýrri könnun Maskínu um fylgi flokka í Reykjavík. Fylgi Samfylkingar og Miðflokks eykst á milli kannana en fylgi Vinstrisins og Sósíalista dregst saman.
Könnunin var kynnt í upphafi kappræðna fréttastofu Sýnar sem hófust klukkan 19:30.
Samfylkingin mælist með 19,0 prósenta fylgi samanborið við 18,0 prósenta fylgi í síðustu könnun. Vinstrið mælist þriðji stærsti flokkurinn með 11,8 prósenta fylgi samanborið við 13,2 prósenta fylgi í síðustu könnun.
Viðreisn mælist með 11,6 prósenta fylgi en var með 12,6 prósent í síðustu könnun Maskínu. Miðflokkurinn mælist með 9,3 prósenta fylgi, en 6,7 prósenta fylgi síðast.
Framsókn mælist með 5,9 prósenta fylgi en var með 5,7 prósent síðast. Píratar mælast með 4,2 prósent en voru með 4,9 prósenta fylgi í könnun Maskínu í upphafi mánaðar.
Flokkur fólksins mælist með 4,1 prósent en var með 2,8 prósent síðast. Sósíalistaflokkurinn mælist með 3,2 prósent en mældist með 5,1 prósent síðast.
Okkar borg og Góðan daginn mælast báðir með eins prósenta fylgi.
Samkvæmt könnuninni fengi Sjálfstæðisflokkurinn sjö borgarfulltrúa, Samfylkingin fimm, Vinstri og Viðreisn þrjá, Miðflokkurinn tvo, Framsókn, Píratar og Flokkur fólksins einn. Sósíalistar fengju ekki mann kjörinn, ekki frekar en Okkar borg og Góðan daginn.
Nánar verður rýnt í stöðu mála í Kosningaspá Vísis í samstarfi við Baldur Héðinsson stærðfræðing á Vísi í fyrramálið.
Samkvæmt könnuninni myndi borgarstjórn líta þannig út:
Hægt er að horfa á myndband af oddvitunum bregðast við niðurstöðum könnunarinnar í spilaranum að neðan.
Könnunin fór fram 6. til 12. maí 2026 og voru 1.511 svarendur sem tóku afstöðu til flokks.