Grunaður um líkams­á­rás og rán

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndin er úr safni Vísir/Vilhelm

Einstaklingur var handtekinn í gærkvöldi eða nótt grunaður um líkamsárás og rán. Hann var vistaður í fangaklefa og er málið nú í rannsókn.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar kemur fram að umrætt mál hafi komið upp í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem sér um Hafnarfjörð og Garðabæ.

Í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um Austurbæ, Miðbæinn, Vesturbæ og Seltjarnanes, var einstaklingur handtekinn grunaður um fjársvik. Hinn handtekni neitaði að segja til nafns af kröfu lögreglu.

