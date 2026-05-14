Einstaklingur var handtekinn í gærkvöldi eða nótt grunaður um líkamsárás og rán. Hann var vistaður í fangaklefa og er málið nú í rannsókn.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar kemur fram að umrætt mál hafi komið upp í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem sér um Hafnarfjörð og Garðabæ.
Í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um Austurbæ, Miðbæinn, Vesturbæ og Seltjarnanes, var einstaklingur handtekinn grunaður um fjársvik. Hinn handtekni neitaði að segja til nafns af kröfu lögreglu.