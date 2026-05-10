Einn af þeim fimm frönsku ríkisborgurum sem fluttir voru af MV Hondius, farþegaskipinu þar sem hantaveirusmit braust út, er sagður sýna sjúkdómseinkenni. Farþegarnir fimm hafa verið skikkaðir í einangrun.
Þrír hafa látist vegna hantaveiru um borð í hollenska skemmtiferðaskipinu Hondius sem er nú komið til Tenerife. Vinna stendur nú yfir að koma farþegum sem eru einkennalausir til sinna heimalanda.
Farþegar og áhöfn, alls um hundrað og fimmtíu manns, hafa verið skimaðir af spænskum heilbrigðisyfirvöldum til að tryggja að þeir séu áfram einkennalausir.
Sebastien Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, greinir frá þessu á X, en þar kemur fram að fimm Frakkar hafi verið fluttir með flugvél heim til Frakklands í kjölfar þess sem skipið lagði að höfn við kanaríeyjunnar Tenerífe.
Einn þeirra sýndi einkenni í flugvélinni á leiðinni heim, að sögn Lecornu.
„Þess vegna voru þessir fimm farþegar settir umsvifalaust í stranga einangrun þar til annað verður ákveðið,“ skrifar Lecornu, sem segir að þeir muni hljóta læknisaðstoð og gangast undir smitpróf og heilsufarsskoðun.
„Strax í kvöld mun ég gefa út tilskipun sem gerir kleift að koma á viðeigandi einangrunarráðstöfunum fyrir þá sem hafa verið í snertingu við smitaða og til verndar almenningi,“ skrifar franski forsætisráðherrann enn fremur og bætir við að heilbrigðisráðherra landsins, Stéphanie Rist, muni tjá sig um málið í kvöld.
Svo vitað sé hafa engir Íslendingar komist í snertingu við veiruna. Embætti Landlæknis á Íslandi birti á dögunum tilkynningu á vef sínum með upplýsingum um veiruna. Þar er útskýrt að hantaveirur séu hópur veira sem berast með nagdýrum. Fólk smitist yfirleitt eftir nánd við sýkt nagdýr eða þvag, saur eða munnvatn þeirra og fæstar hantaveirur berist milli manna. Andesveira sé þó mikilvæg undantekning.
Sjúkraliðar úr breska hernum stukku úr flugvél með fallhlífum yfir eyjunni Tristan da Cunha fyrr í dag til að koma breskum manni sem smitaðist af hantaveiru til hjálpar. Eyjan er ein sú afskekktasta og er mitt á milli Argentínu og Suður-Afríku á miðju Atlantshafi.
„Við höfum engar áhyggjur af þessu fyrir okkur. Því að þetta er það öruggt með skipið. Lífið heldur bara áfram sinn vanagang.“