Tillögur Írana um forsendur fyrir viðræðum um varanlegan frið eru sagðar fela í sér afléttingu hafnbanns Bandaríkjanna á Hormuz-sundi, afléttingu allra refsiagerða gegn Íran og tryggingu fyrir því að ekki verði gerðar frekari árásir á landið. Þá segir Wall Street Journal tillögurnar fela í sér skammvinnra bann gegn auðgun úrans en Bandaríkjamenn höfðu lagt til og útflutning aðeins hluta birgða Írana af auðguðu úrani.
Íranir eru einnig sagðir hafa hafnað tillögu Bandaríkjanna um niðurrif allra þeirra staða þar sem unnið hefur verið að kjarnorkuáætlun landsins. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur þegar brugðist við gagntillögum Írana og sagt þær algjörlega óásættanlegar.
Bandaríkjamenn eru sagðir hafa krafist þess að Íranir skuldbittu sig til að láta af auðgun úrans í 20 ár. Þess ber að geta í þessu samhengi að Trump er ekki aðeins undir þrýstingi um að binda enda á yfirstandandi átök, heldur þarf hann að ná fram betri samningi við Írani en Obama gerði á sínum tíma til að „halda andlitinu“. Það var Trump sem ógilti samkomulagið (JCPOA) sem áður var í gildi.
Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, sagði í samtali við fréttaskýringaþáttinn 60 Minutes um helgina að árásum yrði haldið áfram á meðan Íranir ættu enn birgðir af mikið auðguðu úrani. Birgðirnar eru sagðar telja um 440 kg og áætlað er að um helmingur þeirra sé grafin djúpt í jörðu undir miðstöð kjarnorkuáætlunar Írana í Isfahan.
Netanyahu sagði við 60 Minutes að Trump hefði lýst yfir áhuga á að ráðast í aðgerðir til að ná í úranið en áður hefur verið greint frá því að þær aðgerðir hefðu útheimt töluverðan mannafla og viðveru í landinu í vikur ef ekki mánuði. Trump segist nú telja nóg að fylgjast með því að ekki sé hreyft við birgðunum í gegnum gervihnattaeftirlit.
Þess má geta að Vladimir Pútín Rússlandsforseti er sagður hafa lagt til að úranið verði flutt til Rússlands til varðveislu.