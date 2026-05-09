Maður varð fyrir flugvél á flugbraut alþjóðaflugvallarins í Denver í Bandaríkjunum í gær þegar flugvélin ætlaði að taka á loft. Maðurinn lést samstundis þegar að atvikið átti sér stað seint í gærkvöldi.
Eldur kom upp í einum hreyfli vélarinnar við áreksturinn og var slökkvilið kallað á vettvang sem náði tökum á eldsvoðanum. Fréttastofa Breska ríkisútvarpsins greinir frá þessu.
Maðurinn sem lést hafði klifrað yfir grindverkið við flugbrautina og lést tveimur mínútum síðar þegar hann gekk þvert yfir flugbraut í veg fyrir flugvélina sem ók þar til að taka á loft. Maðurinn lést um klukkan ellefu í gærkvöld á staðartíma.
Í frétt ABC um málið kemur fram að maðurinn hafi að hluta sogist inn í hreyfil vélarinnar og þannig mætt endalokum sínum. Þar kemur einnig fram að tólf hafi slasast við áreksturinn. Þar af voru fimm færðir á slysadeild.
Allir 224 farþegar vélarinnar yfirgáfu vélina um uppblásanlegar neyðarrennibrautir vélarinnar. Í yfirlýsingu frá Frontier segir að flugfélagið sé harmi slegið vegna atviksins.
„Við þurfum að stöðva á flugbrautinni. Við lentum á einhverjum. Það er eldur í hreyflinum,“ sagði flugmaður vélarinnar í samtali við flugumferðarstjórn. Flugvélin var komin á þó nokkurn hraða þegar maðurinn gekk í veg fyrir hana.