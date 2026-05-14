Silja Sóley Birgisdóttir, oddviti Sósíalista í borginni, sagði spurningu Einars Þorsteinssonar, fyrrverandi borgarstjóra og oddvita Framsóknar, um Norður-Kóreu heimsókn félagsmanns Sósíalista vera fáránlega. Hún sagði ekki hægt að bendla flokkinn við ríki líkt og Norður-Kóreu, og að spurning Einars væri „strámaður“.
Þetta kom fram í kappræðum oddvitanna í borginni á Sýn í gærkvöldi. Umrætt atvik átti sér stað í liðnum þar sem hver frambjóðandi fær að spyrja annan frambjóðanda út í eitthvað málefni.
„Ég er bara forvitinn um eitt: Sósíalistar, það var einhver í ykkar hópi, í stjórninni, sem fór til Norður-Kóreu í heimsókn,“ sagði Einar.
Þar vísaði hann til Norður-Kóreu heimsóknar Kristins Hannessonar, fulltrúa í kosningastjórn Sósíalistaflokksins sem hann fór í síðasta haust. Kristinn, sem er jafnframt aðalritari Vinafélags Íslands og Kóreu, greindi á sínum tíma frá því að hann hefði tekið smálán til að fjármagna ferðina til að sækja málþing í tilefni áttatíu ára afmælis Verkamannaflokks landsins.
„Mig langar svo að draga fram öfgarnar í pólitíska ritrófinu sem er að birtast okkur hérna. Hvað voruð þið að gera í Norður-Kóreu? Og hvernig var?“ spurði Einar Silju
„Vá! Þetta er fáránleg spurning,“ sagði Silja Sóley og hló lítillega.
„Þetta er breiðfylking af fólki, og ég get ekki svarað fyrir einhvern einn mann sem ákvað að gera eitthvað einu sinni í fríi út frá sínum áhugamálum,“ bætti hún við.
Einar sagðist þá hafa séð upplýsingar tengdri þessari umræddu ferð á Facebook-síðu Sósíalista. Silja sagði svo ekki geta verið.
Silja Sóley tók þá fram að Sósíalistaflokkurinn styddi ekki við eitthvað eitt ríki.
„Við viljum bara íslenskan sósíalisma, og það þýðir ekki að bendla okkur við þetta. Þetta er algjör strámaður,“ vildi Silja meina.
„Ég sá bara mynd af manninum,“ sagði Einar og Silja svaraði um hæl.
„Hann gerir bara það sem hann vill í sínum frítíma. Hann endurspeglar ekki allan flokkinn. Þetta er breiðfylking.“
Silja fékk þá stuðning úr óvæntri átt. Ari Edwald, oddviti Miðflokksins, sagði að einstaklingar yrðu að svara fyrir sín eigin orð, og virtist þar með vísa aftur í umræðu sem hafði átt sér stað fyrr í kappræðunum þegar spjótin beindust að honum vegna umræðu um regnbogafána í skólum.
„Flokkar svara ekki fyrir einstaklinga úti í bæ sem eru að gjamma einhverja vitleysu eða gera eitthvað,“ sagði hann.
