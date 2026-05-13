Íris Helga neitar sök

Íris Helga Jónatansdóttir neitaði sök við þingfestingu á ákæru gegn henni í Héraðsdómi Reykjaness sem hófst klukkan 14 í dag.
Íris Helga er ákærð fyrir umfangsmikið umsáturseinelti gegn þremur karlmönnum, börnum tveggja þeirra, sambýliskonu eins þeirra og fjölskyldu hennar.
Ákæruliðirnir eru tugir talsins en hún neitaði sök í þeim öllum.
Dómari ákvað að fyrirtaka í málinu færi fram á mánudag. Ætla má að þá verði krafa verjanda Írisar Helgu um að þinghöld í málinu verið háð fyrir luktum dyrum tekin fyrir. Réttargæslumenn brotaþola lögðust gegn þeirri kröfu. Samkvæmt lögum um meðferð sakamála skulu þinghöld háð í heyranda hljóði, nema í undantekningartilfellum. Reiknað er með að aðalmeðferð hefjist í haust.
Samkvæmt ákæru frá 7. apríl er hún sökuð um hótanir, ærumeiðingar, rangar sakargiftir, skjalafals og barnaverndarlagabrot á árunum 2022 til 2025.
Hún á meðal annars að hafa sakað menn opinberlega um barnaníð, ofbeldi og nauðgun. Þá er hún sökuð um að hafa fengið annan mann til að maka saur á hurðarhúna heimilis og bíls. Maðurinn er einnig ákærður í málinu fyrir hlutdeild í hluta brota Írisar. Sá mætti ekki fyrir þingfestingu vegna veikinda. Afstaða hans verður þá væntanlega kunngjörð á mánudag við fyrirtöku.
Hún er einnig sökuð um að hafa komið að heimili með krukku sem hún sagði innihalda fóstur. Gerðar eru bótakröfur upp á samtals 9,25 milljónir króna og brotin geta varðað allt að fjögurra ára fangelsi.
Íris Helga Jónatansdóttir hefur verið ákærð fyrir umfangsmikið umsáturseinelti gegn þremur karlmönnum, börnum tveggja þeirra, sambýliskonu eins þeirra og fjölskyldu sambýliskonunnar. Hún er meðal annars ákærð fyrir að væna fólkið opinberlega um barnaníð, ljúga kynferðisbroti upp á þrjá skólabræður dóttur eins mannanna og fá mann sem hún var í slagtogi við til að maka saur á hurðarhúna heimilis og bíls eins mannanna. Sá er einnig ákærður í málinu. Þá hefur hún játað að hafa logið nauðgun upp á einn mannanna.
Lögreglan á Suðurnesjum hefur handtekið konu í þágu rannsóknar á umsáturseinelti í kjölfar birtingar á dánartilkynningu í Morgunblaðinu nú í morgun. Lögregla ætlar að fara fram á gæsluvarðhald yfir konunni í dag.