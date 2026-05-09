Yfirmaður Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fullvissaði íbúa Tenerife um að hættan sem stafaði af skemmtiferðaskipinu MV Hondius sem leggur að landi þar á morgun eftir að hantaveira dró þar þrjá til bana, væri lítil og að enginn um borð sýndi einkenni.
Tedros Adhanom Ghebreyesus skrifaði í dag opið bréf til íbúa eyjarinnar um komu skipsins sem er væntanlegt í höfn á Tenerife á morgun.
„Ég veit að þið eruð áhyggjufull. Ég veit að þegar þið heyrið orðið „faraldur“ og horfið á skip nálgast strendur ykkar, vakna minningar sem ekkert okkar hefur að fullu unnið úr,“ segir hann.
„En ég vil að þið skiljið mig vel: þetta er ekki önnur kórónuveira. Lýðheilsuváin af völdum hantaveiru er áfram lítil. Kollegar mínir og ég höfum sagt þetta undanbragðalaust og nú segi ég það við ykkur aftur,“ skrifar Tedros í bréfinu.
Hann undirstrikar að enginn farþegi sýni einkenni sjúkdóms af völdum hantaveiru. Sömuleiðis að sérfræðingur á vegum stofnunar sinnar sé um borð og að spænsk yfirvöld hafi skipulagt móttöku farþega og áhafnar skipsins gaumgæfilega.
Hann þakkaði forsætisráðherra Spánar persónulega fyrir að hafa samþykkt að taka við skipinu. Hann sagði Spánverja sýna samstöðu og sinna siðferðislegri skyldu sinni.
„Ég verðþarna sjálfur. Ég hyggst ferðast til Tenerife til að fylgjast með þessari aðgerð sjálfur, standa við hlið heilbrigðisstarfsfólks, hafnarstarfsfólks, hafnarstarfsfólk og annars starfsfólks, og votta þessari eyju virðingu mína sem brugðist hefur við þessum erfiðu aðstæðum af reisn, samstöðu og samúð,“ skrifar Tedros.