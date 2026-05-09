Þrátt fyrir að vopnahlé eigi að gilda halda átök áfram milli Ísraels og Hezbolla í Líbanon. Hið minnsta sjö féllu í loftárás Ísraels í Saksakiyeh í dag. Á meðan bíða Bandaríkjamenn eftir því að Íranir bregðist við friðartillögum sínum.
Hið minnsta sjö féllu, þar á meðal eitt barn, í flugskeytaárás Ísraelshers í Saksakiyeh í Suður-Líbanon, að sögn líbanskra heilbrigðisyfirvalda. Þá hafi fimmtán særst til viðbótar. Ísraelsmenn höfðu gefið út rýmingartilmæli fyrir fjölda bæja í Líbanon, en Saksakiyeh var ekki meðal þeirra.
Ísraelski herinn heldur því fram að vígamenn Hezbollah hafi verið skotmörk árásarinnar og að meintir vígamenn hafi haldið úti hernaði í byggingunni.
Hezbollah og Ísraelsmenn hafa á undanförnum vikum skipst á árásum sín á milli þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi sem samþykkt var 16. apríl.
Á síðustu vikum hafa Bandaríkin haldið tvennar samningaviðræður milli fulltrúa Líbanon og Ísraels í Washington. Reuters hefur eftir heimildarmönnum í bandaríska utanríkisráðuneytinu að frekari viðræður muni eiga sér stað á fimmtudag og föstudag.
Bandaríkjamenn bíða nú eftir viðbrögðum Írana við friðartillögum sínum. Bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio sagði í gærkvöldi að búist yrði við viðbrögðum á komandi klukkustundum en enn hefur ekkert heyrst frá Íran.
Samkomulagið gengur út á það að binda enda á stríð Bandaríkjanna og Íran og að gengið yrði aftur að samningaborðinu til að ræða framtíð kjarnorkuvopnaframleiðslu Írans. Slíkar viðræður stóðu þegar yfir þegar Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn hófu árásir sínar á Íran í lok febrúar.
Katarskt olíuflutningaskip stefnir nú í gegnum Hormússund til Pakistan, en Reuters hefur eftir heimildarmönnum að Íran hafi heimilað siglingu skipsins um sundið í von um að byggja traust við Katar og Pakistan, en þetta er fyrsta katarska olíuflutningaskipið sem fer um sundið frá því að stríðið hófst fyrir rúmum tveimur mánuðum.