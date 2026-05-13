Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vinnur nú að rannsókn máls sem varðar árás hóps ungmenna á konu við biðskýli í Mjóddinni á fimmtudag í síðustu viku. Hópur ungmennanna samanstendur af sex manns á aldrinum 14–16 ára sem eru til rannsóknar fyrir að hafa ráðist að konunni, sem er á fimmtudagsaldri, með höggum og spörkum.
Lögregla hefur sagt að hluti hópsins hafi áður komið við sögu lögreglu fyrir að vera með almenn leiðindi og dónaskap í Mjóddinni.
Við rannsókn málsins hefur lögregla til hliðsjónar myndbönd af árásinni en Sigrún Kristín Jónasdóttir segir myndböndin sýna talsverða heift.
Lögregla vinnur að því að ná öllum aðilum til skýrslutöku en barnavernd var kölluð til vegna málsins og foreldrar ungmennanna verða einnig kallaðir til. Tveir úr hópi ungmennanna voru sendir á meðferðarheimilið Stuðla vegna þess að þeir voru undir áhrifum vímuefna.
Konan sem varð fyrir árásinni var með áverka á andliti og líkama eftir árásina. Þá var einnig rifið í hár konunnar.
