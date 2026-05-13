Kjósendum Viðreisnar í Reykjavík hugnast miklu frekar að mynda meirihluta með vinstri flokkum en hægri flokkum að loknum kosningum samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Flokkurinn gæti verið í lykilstöðu varðandi meirihlutamyndun.
Í nýrri Maskínukönnun var kannað hvaða flokk kjósendur myndu helst vilja sem samstarfsflokk. Tæplega helmingur Sjálfstæðismanna vill vinna með Miðflokknum á meðan Samfylkingarfólk horfir helst til Viðreisnar og Vinstrisins.
Meirihluti kjósenda Vinstrisins myndi vilja vinna með Samfylkingu, tæplega helmingur kjósenda Viðreisnar vill samstarf með Samfylkingu en tæplega þriðjungur með Sjálfstæðisflokknum.
Miðflokkskjósendur eru langspenntastir fyrir samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn og meirihluti Framsóknarkjósenda sömuleiðis. Pírötum líst best á Sósíalista, Flokki fólksins á Sjálfstæðisflokkinn og Sósíalistum á Vinstrið.
Ólafur Þ. Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði, ræddi niðurstöður könnunarinnar í kvöldfréttum Sýnar.
„Þeir sem halda að kjósendur séu einhverjir kjánar sem séu að hlaupa á eftir TikTok-auglýsingum sjá ekki að hér er hugsun á bak við þessar niðurstöður og það fylgir töluvert hægri-vinstri skiptingunni,“ segir Ólafur.
Þá segir hann koma á óvart að flestir kjósendur Flokks fólksins velji Sjálfstæðisflokkinn í samstarf. Þó bendir hann á að ríflega helmingur stuðningsmanna flokksins vilji frekar vinna með vinstri flokkum.
Þá segir Ólafur athyglisvert að sjá hve margir Sjálfstæðismenn nefni Miðflokkinn sem fyrsta kost. Fjórðungur kjósenda Sjálfstæðisflokksins nefnir Framsókn og fjórðungur Viðreisn.
Hvað varðar Samfylkinguna nefnir ríflega þriðjungur Viðreisn sem fyrsta kost. Færri nefna Vinstrið og enn færri Pírata og Sósíalista. Mjög fáir nefna flokkana lengra til hægri.
Við sjáum þetta skýrt hér, kjósendur Sjálfstæðisflokksins eru ekki spenntir fyrir Samfylkingu og öfugt? Eini líklegi tveggja flokka meirihlutinn.
„Það er gagnkvæm lítil væntumþykja,“ segir Ólafur.
Hann segir mynstrin í Viðreisn alls ekki jafn skýr og flokkinn því í lykilstöðu um hvort myndaður verði mið-hægrimeirihluti eða mið-vinstrimeirihluti.
„Ef við tökum saman hjá Viðreisn, sem vilja helst vinna með Samfylkingunni eða Vinstrinu, þá slefar talan rétt yfir fimmtíu prósent. En ef við tökum saman hverjir vilja helst vinna með Sjálfstæðisflokknum eða Framsókn, þá slefar talan næstum í fjörutíu prósent.“
Þá segir hann athyglisvert að nánast enginn Viðreisnarmaður vilji mynda meirihluta með Miðflokknum.
