Oddvitar níu framboða í Reykjavík mættu í kappræður á Sýn og Vísi með gestum í sjónvarpssal í kvöld. Fréttastofa fylgdist með í vaktinni á Vísi.
Elísabet Inga Sigurðardóttir og Sunna Sæmundsdóttir stýrðu kappræðunum þar sem oddvitarnir voru krafðir um afstöðu í stóru málunum í borginni en líka umtöluðum samfélagsmálum. Þá tók Bjarki Sigurðsson atvinnuviðtal hvern og einn oddvita.
Við rifjuðum upp hápunkta síðasta árs í snaggaralegum annál og birtum ylvolgar tölur úr nýrri könnun Maskínu. Oddvitar brugðust við tölunum í beinni.
Í fyrri hluta atvinnuviðtalanna komu hraðaspurningar við sögu þar sem Bjarki spurði frambjóðendur spurninga sem tengdust borginni og almennri þekkingu. Frammistaða oddvitanna í hraðaspurningunum var alla vega.
Þá fór fram löng umræða um samgöngumál þar sem borgarlínan, samgöngusáttmáli, fjölgun og fækkun akreina, Sundabraut og ýmislegt annað kom við sögu. Umræðurnar spönnuðu rúman hálftíma.
Þá tókust oddvitarnir á um leikskólamálin þar sem karpað var um fjárveitingar til leikskólanna, bágar starfsaðstæður leikskólastarfsmanna, heimgreiðslur, vinnustaðaleikskóla og fleira.
Rekstur borgarinnar var sömuleiðis til umræðu en þar voru oddvitar ósammála um ágæti borgarstjórnar þegar kæmi að fjármálum borgarinnar á núliðnu kjörtímabili.
