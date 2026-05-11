Yfirvöld í ferðamannabænum Ushuaia á syðsta odda Suður-Ameríku þræta fyrir að hópsýking hantaveiru eigi upptök sín í borginni. Argentínskir sérfræðingar telja mögulegt að veiran hafi borist í ferðamenn á vinsælum fuglaskoðunarstað í Ushuaia.
Ushuaia, syðsta borg Argentínu er markaðssett sem „hjari veraldar“. Þangað streyma ferðamenn sem hyggjast sigla til Suðurskautslandsins eða skoða argentínskar náttúruperlur í Eldlandinu og Patagóníu.
Líkur hafa verið leiddar að því í fjölmiðlum víða um heim að hópsýking hantaveiru sem blossaði upp á hollenska skemmtiferðaskipinu MV Hondius hafi átt upptök sín í Ushuaia þaðan sem skipið lagði upp 1. apríl.
Böndin berast sérstaklega að ruslahaugi á útjaðri borgarinnar sem er vinsæll hjá ferðamönnum sem vilja dást að fuglum sem sækja í hauginn. Hann laðar einnig að sér nagdýr sem geta borið veiruna með sér.
Breska ríkisútvarpið segir að þessar tilgátur falli ekki í kramið hjá yfirvöldum og ferðaþjónustufyrirtækjum í Ushuaia sem eiga enda mikið undir því að erlendir ferðamenn haldi áfram að koma og eyða gjaldeyri sínum í borginni.
„Við erum ekki með nein skráð tilfelli hantaveiru í sögu okkar í Eldlandi,“ segir Juan Facundo Petrina, forstöðumaður farsótta- og umhverfismála í Eldlandi.
Hann bendir á útbreiðslusvæði veirunnar sé 1.500 kílómetrum norðar. Veðurfar í Eldlandi henti veirunni ekki og afar ósennilegt sé að nagdýrin sem eru smitberar veirunnar hefðu flutt hann suður á bóginn þar sem Ushuaia er á eyju sem er ótengd meginlandi Argentínu.
Engu að síður ætla argentínsk stjórnvöld að láta hóp sérfræðinga rannsaka hvort hópsýkingin gæti hafa átt upptök sín í Eldlandi.
Hollenska skipið liggur nú við festar á spænsku eyjunni Tenerife í Atlantshafi og er unnið að því að koma farþegum og áhöfn til síns heima. Þrír farþeganna létust af völdum veirunnar og nokkrir til viðbótar smituðust af henni.
Hollenska parið sem var það fyrsta sem veiktist og lést hafði ferðast um Síle, Argentínu og Úrúgvæ, töluvert norðar í Suður-Ameríku, áður en það kom um borð í Hondius í Ushuaia.
Sjúkraliðar úr breska hernum stukku úr flugvél með fallhlífum yfir eyjunni Tristan da Cunha fyrr í dag til að koma breskum manni sem smitaðist af hantaveiru til hjálpar. Eyjan er ein sú afskekktasta og er mitt á milli Argentínu og Suður-Afríku á miðju Atlantshafi.
Skemmtiferðaskipið MV Hondius lagðist við höfn á Tenerife klukkan hálf sex í morgun og hafa fyrstu farþegar farið frá borði. Það hafði verið ágreiningur meðal yfirvalda allt fram á síðustu stundu um hvernig þetta ferli ætti að fara fram en höfnin var valin vegna þess hversu afskekkt hún er þrátt fyrir að vera nálægt flugvelli. Allir um borð skipsins hafa verið skimaðir og reyndust allir einkennalausir.
Dani sem var á leið til Færeyja með Norrænu var fluttur með sjúkraflugi þar sem heilsu hans hrakaði fljótt eftir að hann steig um borð í ferjuna. Á háskólasjúkrahúsinu í Óðinsvéum var staðfest að um hantaveiru væri að ræða.