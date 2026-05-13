Bergljót Gyða Guðmundsdóttir, prófessor við menntavísindasvið HÍ í sálfræði, hafnar því að Snorri Másson þingmaður Miðflokksins sé hafður að háði og spotti í spurningu sem var ein af áttatíu í lokaprófi á menntavísindasviði.
Skjáskot af spurningu sem lögð var fyrir nemendur í lokaprófi í áfanganum ÞRS215G Þroskasálfræði: Allt æviskeiðið sem kenndur er á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, hefur flögrað um samfélagsmiðla og er svohljóðandi:
„Skorri Mánasson, 85 ára, óttast að það að flagga regnbogafánanum í skólum landsins geti haft áhrif á að fleiri börn skilgreini sig sem LGBTQIA+. Þegar hann var hins vegar spurður hvaðan hann hafi fengið þessar upplýsingar eða hugmyndir, getur hann ekki rifjað það upp.“
Rétt svar var: source amnesia
Svarið við spurningunni er „source amnesia“ sem eru minnisglöp sem lýsa sér í því að muna ekki hvað hvaðan upplýsingar eru fengnar fyrir því sem þú heldur fram.
Ekki verður betur séð en að Snorri Másson þingmaður Miðflokksins sé þarna hafður að háði og spotti og þegar haft er í huga að einn aðstoðarkennarinn er Silja Sóley Birgisdóttir, oddviti Sósíalista í borginni, fara að renna á mannskapinn tvær grímur og þetta er umsvifalaust sett í pólitískt samhengi.
Silja Sóley kannaðist hins vegar ekki við þessa spurningu þegar eftir því var leitað og sagði að sitt hlutverk í tengslum við þennan tiltekna áfanga hefði falist í að fara yfir verkefni. Hún hefði með öðrum orðum ekkert með hana að gera.
Bergljót Gyða staðfestir þetta. Hún segir reyndar að spurningin sem skjáskotið sýni sé ekki í fullu samræmi við þá spurningu sem lögð var fyrir á lokaprófinu. En spurt er hvort smekklegt sé á vettvangi akademíunnar að taka með svo augljósum hætti fyrir stjórnmálamann í lokaprófi.
„Það er algengt í háskólanámi og -kennslu að leggja út af málefnum líðandi stundar, þar á meðal því sem stjórnmálamenn tjá sig um í opinberri umræðu, og tengja við hugtök og kenningar sem kennd eru í námskeiðum,“ segir Bergljót Gyða.
Þegar Gyða er spurð hvort þetta sé uppleggið í námskeiðinu, að taka það sjónarhorn sem Snorri Másson viðraði á dögunum, en Snorri er augljós fyrirmynd hins tilbúna dæmis, og hafa að háði og spotti hafnar hún því algerlega að sá sé tilgangurinn.
„Hér er sannarlega ekki markmiðið að gera lítið úr eða hæðast að neinum. Vel þekkt og mikið rætt dæmi úr opinberri umræðu er nýtt sem efniviður í svokallaða „vinjettu“ eða örsögu um eina birtingarmynd hugtaks sem mikilvægt er að nemendur í námskeiðinu tileinki sér og skilji.“
Þegar Bergljót Gyða er spurð hvort þetta megi ekki heita sérstaklega vafasamt í ljósi þess að Silja Sóley gegndi stöðu aðstoðarkennara svarar hún því svo til að hún hafi ekki verið að hugsa um sveitarstjórnarkosningar þegar hún samdi spurninguna.
„Silja Sóley var aðstoðarkennari á námskeiðinu sem annaðist verkefnayfirferð og kom því hvorki að kennslu námsefnisins né að lokaprófinu,“ segir Bergljót Gyða.