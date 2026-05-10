Í nýjasta þætti af Ísland í dag var ferðinni heitið á Austurland. Þar virðist sem samgöngumál, þá sérstaklega áform um Fjarðarheiðargöng, brenni á íbúum. Annars var algengt að fólk nefndi skipulagsmál, þjónustu við aldraða og skólamál aðspurt hvað væri aðkallandi. Í kjölfar breytinga á tilhögun leikskólavistar í Fjarðabyggð hafa konur tekið á sig að minnka starfshlutföll sín.
Gunnar Gunnarsson, ritstjóri Austurfréttar og stjórnmálafræðingur, talaði um stöðu mála á Vopnafirði í nýjasta þætti af Ísland í dag. Þar segir hann einskæran vilja nánast allra í Múlaþingi að Fjarðarheiðargöng verði að veruleika.
Hann sagðist eiga von á frekar jöfnum kosningum og nefndi að það yrði forvitnilegt að sjá hvernig rætist úr könnunum þar sem Miðflokkurinn hefur verið að mælast frekar stór. Hann segist ekki endilega eiga von á því að meirihlutinn haldi í Múlaþingi og að allir flokkar geti tapað og allir unnið.
„Við höfum séð í könnunum á landsvísu að fyrir þingkosningar sé hann mælast mjög stór í kjördæminu,“ sagði Gunnar. Rætt var við Lárus Bjarnason, oddvita Miðflokksins í Múlaþingi, og sagðist hann hafa nýlega barist fyrst og fremst fyrir göngunum.
„Framtíð Múlaþings og bara Austurlands alls byggir á því að við tengjumst hér saman,“ segir Lárus. Þá voru nánast allir viðmælendur í þættinum samsinnis um að samgöngur væru efst á baugi nú í aðdraganda kosninga.
Stefán Þór Eysteinsson, oddviti Samfylkingarinnar og annars félagshyggjufólks í Fjarðabyggð, sagðist hafa mætt ýmsum mismunandi áskorunum síðastliðið ár.
„Það er búið að vera ótrúlega margt sem hefur gengið á í samfélaginu,“ segir Stefán og nefnir sem dæmi snjóflóð og óveður á Reyðarfirði. Þrátt fyrir stuttan tíma í pólitík hafi hann setið beggja megin borðsins en Samfylkingin hóf kjörtímabilið í meirihluta en er nú í minnihluta.
Gunnar segir frá því í þættinum að „Fjarðabyggð sé skemmtileg“ en að það hafi margt gengið þar á. Þar hafi meirihlutinn sprungið fyrir tveimur árum vegna ágreinings um skólamál en tillögur voru lagðar fram um sameiningu skóla þvert á sjálfstæða byggðakjarna.
„Samkvæmt kenningum ætti alveg að fara fram einhvers konar uppgjör gagnvart þessu máli sem sprengdi meirihlutann á miðju kjörtímabili. Síðan voru gerðar breytingar á leikskólum þar sem menn færðu sig svona í átt að þessu módeli að einhverju leyti sem hefur verið í Kópavogi og kennt við Kópavog. Þær eru umdeildar,“ segir Gunnar.
Breytingarnar hafa að sögn Þuríðar Lillýjar Sigurðardóttur, oddvita Framsóknarflokksins í Fjarðabyggð, tilganginn að manna leikskóla og segir hún þeim tilgangi að hluta til hafa verið náð. Stefán segir þær á móti hafa valdið því að konur hafi dregið úr sínu starfshlutfalli.
„Við sjáum það að í þeim fjölskyldum sem hafa minnkað við sig í starfshlutfalli til að borga lægri gjöld þá eru það konurnar sem taka það á sig. Við höfum líka séð það að þegar fólk er að færa vinnutímann sinn þá eru það líka konurnar sem taka það á sig,“ segir hann og nefnir að þau í Samfylkingunni hafi varað við þessum mögulegu afleiðingum.
„Það er auðvitað bara gríðarlega neikvætt fyrir samfélagið í heild sinni,“