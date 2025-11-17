Innlent

Fjarðarheiðargöng komin ofar í undirskriftakeppni

Kristján Már Unnarsson skrifar
Staðan klukkan 18 í kvöld í kapphlaupinu um söfnun undirskrifta til stuðnings jarðgöngum.
Fylgismenn Fjarðarheiðarganga hafa náð að safna fleiri undirskriftum en fylgismenn Fjarðaganga í ákafri keppni í söfnun undirskrifta sem stendur núna yfir á Austurlandi. Þar takast á stuðningshópar tveggja mismunandi jarðgangakosta í fjórðungnum.

Frétt Sýnar síðastliðið fimmtudagskvöld varð til þess að keppninni var hleypt af stað. Þar var sagt frá því að Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefði fyrr um daginn fengið afhentar yfir tvöþúsund undirskriftir þar sem skorað er á stjórnvöld að setja svokölluð Fjarðagöng í forgang á samgönguáætlun.

Mjófirðingurinn Erlendur Magnús Jóhannsson afhenti Eyjólfi Ármannssyni innviðaráðherra síðastliðinn fimmtudag yfir tvöþúsund undirskriftir til stuðnings Fjarðagöngum.Bjarni Einarsson

Fjarðagöng eru tvenn göng, annarsvegar 5,5 kílómetra löng milli Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar og hins vegar 6,8 kílómetra löng milli Mjóafjarðar og Norðfjarðar. Saman myndu þau skapa hringleið um Mið-Austurland.

Það myndi þýða að 13,3 kílómetra löng Fjarðarheiðargöng, milli Egilsstaða og Seyðisfjarðar, færu aftar í röðina, en í síðustu samgönguáætlun voru þau í fyrsta sæti.

Frá snjómokstri á Fjarðarheiði.Skjáskot/Stöð 2

Seyðfirðingar brugðust skjótt við. Strax daginn eftir blésu þeir í herlúðra, hófu eigin undirskriftasöfnun til stuðnings Fjarðarheiðargöngum með því skýra markmiði að toppa hin göngin á sem skemmstum tíma.

Þegar fylgismenn Fjarðaganga sáu undirskriftirnar hrannast upp hjá Seyðfirðingum svöruðu þeir með ákalli um fleiri undirskriftir til stuðnings sínum göngum.

Séð yfir byggðina í Mjóafirði. Fjarðagöng myndu rjúfa vetrareinangrun Mjóafjarðar.Einar Árnason

Það er skemmst frá því að segja að fylgismenn Fjarðarheiðarganga náðu um helgina að komast ofar í fjölda undirskrifta. Klukkan 18 í kvöld var staðan sú að Fjarðarheiðargöng voru komin með 2.436 undirskriftir en Fjarðagöng 2.325 undirskriftir. Þar munaði liðlega eitthundrað undirskriftum.

Undirskriftasafnanirnar fara fram á Ísland.is og eru ekki bundnar við íbúa Austurlands.

Hér er hægt að skrifa undir stuðning við Fjarðarheiðargöng.

Hér er hægt að skrifa undir stuðning við Fjarðagöng.

Á sama tíma og Austfirðingar takast á innbyrðis berast fréttir af því að jarðgöng á Norðurlandi geti skotist efst í forgangsröðina, Fljótagöng milli Fljóta og Siglufjarðar. Síðastliðinn föstudag bauð Vegagerðin út for- og verkhönnun Fljótaganga en útboðið hefur verið túlkað sem skilaboð um að þau verði næst í röðinni.

Frá Siglufjarðarvegi um Stráka. Gangamunni Strákaganga framundan. Fljótagöngum er ætlað leysa af þennan veg.skjáskot/Sýn

En innviðaráðherra boðar einnig að fjármagn verði sett í að undirbúa fleiri jarðgöng til útboðs. Þar má telja líklegt að þar verði á blaði bæði Súðavíkurgöng og Hvalfjarðargöng númer tvö og ef til vill fleiri. Það skýrist þegar ráðherrann kynnir samgönguáætlun, sem margir bíða í ofvæni eftir.

