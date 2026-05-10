KA sigraði ÍBV 2-0 í sjöttu umferð Bestu deildar karla í dag. ÍBV hafði tapað fjórum leikjum í röð en bætti við fimmta tapinu og situr liðið á botni deildarinnar með eitt stig.
Leikurinn byrjaði af krafti þar sem KA fékk dauðafæri strax á 2. mínútu en Ari í Haraldstovu Petersen varði vel frá Oliver Heiðarssyni.
ÍBV sýndi þolinmæði í uppspilinu og hélt boltanum vel. Það vantaði þó aðeins upp á spilið á síðasta þriðjungi vallarins og náði liðið ekki að skapa sér nein hættuleg færi.
Eina mark fyrri hálfleiks skoraði Hallgrímur Mar Steingrímsson úr langskoti utan af velli. Ari kom þá langt út úr marki ÍBV til að hreinsa boltann eftir stungusendingu og náði Hallgrímur því að nýta sér galopið markið.
Í síðari hálfleik voru gestirnir í leit að jöfnunarmarki en líkt og í fyrri hálfleik var uppspilið gott en vantaði upp á lausnir á síðasta þriðjungi.
KA menn voru ögn líflegri sóknarlega og töluvert líklegri til þess að bæta við marki.
Á 90. mínútu setti Felix Örn Friðriksson boltann í eigið net eftir fyrirgjöf Valdimars Loga Sævarssonar og slökkti þar með allar vonir Eyjamanna að fá einhvað úr leiknum.
2-0 fyrir KA og lyftir liðið sér upp í 6. sæti deildarinnar með sjö stig. ÍBV situr hins vegar ennþá á botni deildarinnar með eitt stig og fimm tapleiki í röð.
Það er markið sem Hallgrímur skoraði og aðdragandinn að því. Oliver Heiðarsson fékk væna byltu eftir samstuð við Ara í marki ÍBV þegar hann hreinsaði boltann eftir stungusendingu. Svo mátti sjá boltann syngja i neti gestanna.
Hallgrímur Mar Steingrímsson var með mark heimamanna.
Ari gæti talist skúrkur að einhverju leyti í marki KA en hann átti samt sem áður fínan leik.
Felix Örn Friðriksson er svo skúrkur númer tvö í liði ÍBV eftir að hafa skorað sjálfsmark.
Vilhjálmur Alvar Þórarinsson var á flautunni í dag. Ekkert af vafaatriðum og Vilhjálmur að skila af sér góðri vakt.