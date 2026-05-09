Farage sextánfaldar sætin á sveitarstjórnarstiginu

Niðurstöður sveitastjórnarkosninga sem fóru fram víða um Bretland fyrir helgi komu fáum á óvart þó þær séu til marks um grundvallarbreytingar í breskum stjórnmálum. Umbótaflokkur Nigels Farage bætti rúmlega sextánfalt við sig en stólparnir tveir í breskum stjórnmálum til rúmlega hundrað ára guldu afhroð.
Stjórnmálafræðingurinn Eiríkur Bergmann segir kosningarnar marka tímamót.
„Þetta eru sögulegar niðurstöður. Þetta sterka tveggja flokka kerfi sem er við lýði í Bretlandi virðist algjörlega brotna upp. Nú eru það ekki tveir flokkar sem bera algjöran ægishjálm yfir breskum stjórnmálum heldur eru þeir orðnir fimm talsins,“ segir hann.
Auk Verkamannaflokksins, Íhaldsflokksins og að minna leyti Frjálslyndra demókrata má nú segja að Umbótaflokkur Nigels Farage og Græningjaflokkur Zacks Polanski teljist til kerfisflokka. Umbótaflokkurinn er nú stærsti flokkur landsins á sveitarstjórnarstiginu.
Sótt er að Keir Starmer forsætisráðherra og formanni Verkamannaflokksins úr öllum áttum, jafnvel innan úr flokknum. Borgarstjórinn í Manchester, Andy Burnham, er á meðal þeirra sem hafa sýnt því áhuga að velta formanninum og mun hann eiga þónokkra stuðningsmenn á þingi.
„Staða Starmer hefur verið að veikjast allverulega að undanförnu. Eftir gríðarlegan sigur í þingsætum talði í síðustu þingkosningum hefur hann verið á fallanda fæti. Hann er ekki sérlega afgerandi stjórnmálamaður. Hann slær í og úr og reynir að ná til breiðs hóps og það hefur verið örðugt hjá honum,“ segir Eiríkur.
„Það er engin leið að segja. Stóra prófið verður þingkosningar, nái hann að hanga á formannsstólinum þar til. Það er of snemmt að lýsa yfir endalokum Keirs Starmer í breskum stjórnmálum.“