Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir er oddviti Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ.
Ég heiti Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir og er oddviti Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ.
Ég er fædd og uppalin á Ísafirði og hef verið búsett í Hnífsdal með manninum mínum, Steinari Bjarka, undanfarin tíu ár. Saman eigum við tvær dætur, Júlíu Sif og Marín Rún.
Í gegnum tíðina hef ég að mestu stundað þjónustustörf og þá unnið á bensínstöðvum, verslunum og við símsvörun og stafræna þjónustu. Nú stunda ég nám í viðskiptafræði ásamt því að vera formaður ASÍ-UNG, samtaka ungs launafólks innan ASÍ. Ég hef alltaf verið mjög félagslega þenkjandi, sem er eðlilegt komandi af verkafólki á svæðinu, og er búin að sitja í trúnaðarráði VerkVest í töluverðan árafjölda og vera mikið inni í verkalýðsbaráttunni.
Markmið mitt með framboði til bæjarstjórnar er að skapa samfélag sem allir finni að þeir eigi hlut í.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Selfossi. Þar á ég fjölskyldu og finnst bæjarbragurinn álíkur og hér heima, sem ég elska.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég kann ekki að velja uppáhalds, elska að lesa og les skáldsögur mikið.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi vilja skoða aðkeypta þjónustu sveitarfélagsins og endurskoða rekstur. Það er nauðsynlegt að skoða reglulega hvar framþróun hefur orðið, með það að markmiði að fjármagn sem sveitarfélagið á nýtist íbúum sem best.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi vilja auka fjármagn hjá leikskólum og skólum sveitarfélagsins.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Á milli átaka og áhrifa.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Oftast að hringja og klára málin bara. Skilaboð eru samt næs ef það má taka allan daginn.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Engin sem ég veit um.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Fjármálum, til að stytta og einfalda námið aðeins.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Að stækka mannauðsdeild Ísafjarðarbæjar. Eða það að bæta við stöðugildum á leikskólann. Af einhverjum ástæðum er alltaf umdeilt að eyða fjármagni í fólk, en ég held að jákvæðu áhrifin af báðum ákvörðunum gætu verið gríðarleg fyrir bæjarfélagið.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Að finna titil á ævisöguna mína. Annars spjalla ég mikið við hana og finnst hún mjög nytsamleg, þó hún sé langt frá því að vera fullkomin.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég vil sjá hvaða flokkum við eigum stærstan sameiginlegan málefnagrundvöll með, það er nauðsynlegt til að geta átt gott samstarf. Við erum enn ekki komin á þann stað að útiloka neinn og það er gott fólk í öllum flokkum hér á svæðinu.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Þau eru mjög mörg, en helst dettur mér í hug að hafa ekki staðið nægilega sterkt með mínum skoðunum í gegn um árin. En mistökin móta manninn, það er ekki hægt að læra án þeirra.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Umhverfið, það er enginn staður með eins fallega náttúru og við höfum hérna.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Örnu kaffiskyr með karamellubragði og seríos.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Erfiðleikar við að viðhalda eignum og umhverfi. Og hægvirk stjórnsýsla þar sem hún þarf ekki að vera það.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Ég held það sé hægt að gera ansi margt. Það verður hægt að ljúka við að byggja leikskóla, klára aðalskipulagið, byggja íbúðir með óhagnaðardrifnum félögum, koma byggingu á unglingadeild í skipulagningu, bæta starfsumhverfi leikskólakennara og þó greiða niður skuldir og styrkja bæjarfélagið þannig.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Þessa dagana er það Fever dream með Alex Warren.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Sala eigna bæjarins, t.d. leiguíbúða og Eyrar. Ég skil fjárhagslega hvata þar að baki, en tel að það hefði verið hægt að fara aðrar leiðir.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ég á bara eitt gælunafn, Svanna, sem er uppáhaldið mitt af því það er sérstakt og kemur beint frá ömmu minni.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Mér er meinilla við að gera loforð sem ég get ekki staðið við. Það er hægt að leggja fulla trú á það að ég verði í fimmta gír næstu ár að reyna að keyra kosningastefnuna okkar í gegn.“