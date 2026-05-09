Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Hrafnhildur Þorsteinsdóttir er oddviti Vegvísis í Strandabyggð.
Ég heiti Hrafnhildur Þorsteinsdóttir og er oddviti Vegvísis, nýs framboðslista í Strandabyggð. Ég er gift Jóni Trausta Guðlaugssyni, sjómanni og saman eigum við þrjú börn á aldrinum 15 til 26 ára. Ég er með MA-gráðu í sérkennslufræðum frá Háskólanum á Akureyri og hef starfað við Grunnskólann á Hólmavík í um 30 ár. Nú starfa ég sem deildarstjóri stoðþjónustu í leik- og grunnskólanum.
Ég er uppalin í Mosfellsbæ en flutti til Hólmavíkur árið 1990 og fann fljótt að þar ætti ég heima. Ég og framboðið Vegvísir horfum til framtíðar Strandabyggðar og leggjum áherslu á traust, samvinnu og framsýni. Ég brenn fyrir samfélagi þar sem fólk vinnur saman, deilir þekkingu og nýtir styrkleika sína til að byggja gott samfélag fyrir alla íbúa.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ég held að það væri Akureyri. Ég kynntist því aðeins að vera þar þegar ég var í námi og leið mjög vel þar.“
Hver er uppáhaldsbókin þín?
„Eftirminnilegust var kannski Sjálfstætt fólk eftir Halldór Laxnes, en uppáhaldið er sennilega Grafarþögn eftir Arnald Indriðason.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi leggja áherslu á að vernda lögbundna þjónustu sveitarfélagsins. Þessi upphæð er stór hluti af beinum rekstri og því takmarkað svigrúm til niðurskurðar.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Húsnæðismál eru helsta áskorunin og koma í veg fyrir að fólk geti sest að í Strandabyggð og hindra þannig þann vöxt sem sveitarfélagið þarf til að losna úr þeirri sjálfheldu sem reksturinn er í.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Ég var í vandræðum með svarið, en maðurinn minn átti ágæta tillögu: Hún var einstaklega vel gift.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja, algjörlega. Ég er mjög lengi að pikka og finnst eiginlega óþarflega tímafrekt hvað skilaboð geta tafið fyrir því sem væri hægt að afgreiða með einu símtali.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Við erum nýtt framboð og höfum verið mjög samstíga.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Að spila á gítar.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Fyrsta verk yrði að fara yfir skipulag og starfshætti í starfsemi sveitarfélagsins, sú vinna gæti leitt til breytinga.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég bað hana um að útbúa hlaupaprógramm til að undirbúa mig fyrir 10 km hlaup í júní.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Við göngum óbundin og bjartsýn til kosninga. Öll samvinna er líklegri til ávinnings og framboðið leggur mikla áherslu á að sameina fólk.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég hef stundum verið of gagnrýnin á sjálfa mig. Með tímanum hef ég lært að líta frekar á mistök sem tækifæri til að læra og bæta mig.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Mannauðurinn er mikill styrkur; fólkið er svo lausnamiðað, hjálpsamt og tilbúið að leggja sitt af mörkum til að halda hlutum gangandi. Einnig finnst mér nálægðin við ósnerta náttúru afar dýrmæt.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég borða ekki morgunmat, en fæ mér Cappuccino“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Ákvarðanataka þarf að vera gagnsæ og ég tel að svigrúm sé til að efla traust íbúa til sveitarstjórnar.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Hvetja íbúa til samstöðu og samvinnu við sveitarstjórn til að nýta sem best þá styrkleika sem eru til staðar. Ég vil halda áfram uppbyggingu húsnæðis og taka skref til að styðja betur við ferðaþjónustu á svæðinu, þar sem tækifærin eru mikil.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Ég á mörg uppáhaldslög og skipti ört um, enda nota ég mikið á Spotify það sem kallast Release Radar, þar sem ný tónlist kemur inn á hverjum föstudegi. Í augnablikinu er uppáhaldið Save My Love með Kygo, Khalid og Gryffin.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Ýmislegt hefur verið gert, misgott, en ég vil frekar horfa fram á veginn en að taka fyrir einstök dæmi.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ég hef ekki fengið mörg gælunöfn. Ég man þó eftir einu úr barnaskóla sem er smá uppáhalds: Lappalína. Ég kaus að taka því þannig að það væri af því að ég væri fljót að hlaupa, en það entist stutt.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Ég vil leggja mitt af mörkum til að byggja upp sterkt og samheldið samfélag með því að nýta mannauðinn, efla samstarf, styrkja traust og finna raunhæfar lausnir í samráði við íbúa.“