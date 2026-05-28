Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 28. maí 2026 11:30 Tónlistarkonan Diljá Pétursdóttir var að senda frá sér lag og tónlistarmyndband. Aðsend „Lagið dregur fram þá togstreitu sem getur myndast þegar leitast er eftir samþykki, jafnvel á kostnað eigin velferðar," segir tónlistarkonan Diljá Pétursdóttir sem var að gefa út lagið Ó Rómeó ásamt tónlistarmyndbandi. Diljá vakti fyrst athygli með sigri sínum í Söngvakeppninni árið 2023 og sem fulltrúi Íslands í Eurovision. Hún er óhrædd við að vera hrá í textasmíði sinni og með þessu lagi sýnir hún enn persónulegri og einlægari hlið. Samhliða útgáfunni kemur út tónlistarmyndband í leikstjórn Ásgeir Sigurðsson, en kvikmyndataka var í höndum Antons Karls Kristenssen. Myndbandið styður að sögn Diljár við tilfinningaheim lagsins og fangar spennuna á milli ástar, óvissu og sjálfsleitar sem liggur að baki verkinu. Hér má sjá myndbandið: Klippa: Diljá Pétursdóttir - Ó Rómeó „Lagið markar nýjan kafla í minni tónlistarsköpun þar sem persónulegri textar fá aukið rými. Ó Rómeó fjallar um að týna sjálfum sér til að þóknast öðrum, að gefa of mikið af sér í sambandi þar til eigin rödd og sjálfsmynd fer að dofna. Lagið dregur fram þá togstreitu sem getur myndast þegar leitast er eftir samþykki eða ást frá Rómeó, jafnvel á kostnað eigin velferðar," segir Diljá. Lagið var samið af Diljá ásamt Hákoni Guðni sem jafnframt framleiddi lagið. Hér má hlusta á það á streymisveitunni Spotify.