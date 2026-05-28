Tónlist

Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Tónlistarkonan Diljá Pétursdóttir var að senda frá sér lag og tónlistarmyndband.
„Lagið dregur fram þá togstreitu sem getur myndast þegar leitast er eftir samþykki, jafnvel á kostnað eigin velferðar," segir tónlistarkonan Diljá Pétursdóttir sem var að gefa út lagið Ó Rómeó ásamt tónlistarmyndbandi.

Diljá vakti fyrst athygli með sigri sínum í Söngvakeppninni árið 2023 og sem fulltrúi Íslands í Eurovision. Hún er óhrædd við að vera hrá í textasmíði sinni og með þessu lagi sýnir hún enn persónulegri og einlægari hlið.

Samhliða útgáfunni kemur út tónlistarmyndband í leikstjórn Ásgeir Sigurðsson, en kvikmyndataka var í höndum Antons Karls Kristenssen. Myndbandið styður að sögn Diljár við tilfinningaheim lagsins og fangar spennuna á milli ástar, óvissu og sjálfsleitar sem liggur að baki verkinu.

Hér má sjá myndbandið:

Klippa: Diljá Pétursdóttir - Ó Rómeó

„Lagið markar nýjan kafla í minni tónlistarsköpun þar sem persónulegri textar fá aukið rými. Ó Rómeó fjallar um að týna sjálfum sér til að þóknast öðrum, að gefa of mikið af sér í sambandi þar til eigin rödd og sjálfsmynd fer að dofna. 

Lagið dregur fram þá togstreitu sem getur myndast þegar leitast er eftir samþykki eða ást frá Rómeó, jafnvel á kostnað eigin velferðar,“ segir Diljá. 

Lagið var samið af Diljá ásamt Hákoni Guðni sem jafnframt framleiddi lagið. Hér má hlusta á það á streymisveitunni Spotify.

