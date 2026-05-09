Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Orri Björnsson er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði.
Ég heiti Orri Björnsson, 55 ára Hafnfirðingur og oddviti Sjálfstæðisflokksins í bænum. Ég bý á Völlunum ásamt Liku konunni minn og og Mamuka stjúpsyni sem eru frá Georgíu. Kettirnir og systkynin Maggie og Ronnie búa með okkur en þau eru ættuð úr Hvalfjarðarsveit. Ég hef starfað í Sjálfstæðisflokknum síðan ég man eftir mér og fór fyrst í prófkjör fyrir bæjarstjórnarkosningarnar árið 1994. Ásamt störfum tengdum bæjarstjórn hef ég starfað í lyfja- og líftæknigeiranum, meðal annars í Búlgaríu, Kenýa og Noregi en lengst hjá Algalíf í Reykjanesbæ þar sem ég var forstjóri í rúm tólf ár þangað til í nóvember á síðasta ári. Þá tók ég við sem oddviti Sjálfstæðisflokksins og ákvað að helga mig bæjarmálunum að fullu. Í Flensborg keppti ég fyrir hönd skólans í Gettu, ég keppti einnig í glímu og varð glímukóngur. Ferðalög eru mikið áhugamál og ég reyni að heimsækja nýtt land á hverju ári.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
Það væri á Syðri- Þverá í Þverárhreppi í Vestur Húnavatnssýslu, þar var ég mörg sumur í sveit og svo keypti ég hluta jarðarinnar nýlega og finnst fáir staðir betri til að vera á. En ég er ekkert að flytja úr Hafnarfirði.
Hver er uppáhalds bókin þín?
An American life, ævisaga Ronald Reagans, góð bók um merkilegan mann og einn besta forseta Bandaríkjanna, sem enn í dag er misskilinn af fjölda fólks.
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
Ég skæri niður í þjónustu sem er ekki lögboðin og snertir ekki mikilvægustu skyldur sveitarfélagsins.
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
Uppbygging á Víðistaðatúni, ég vil sjá þann frábæra garð verða fjölsóttari og enn fallegri.
Hver væri titill ævisögu þinnar?
Þetta hefst með þrautseigjunni
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
Ég sendi oftar skilaboð. En sum samtöl krefjast símtals.
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
Ég vil skipta krónunni út fyrir alvöru gjaldmiðil, hort sem það væri Evra eða Dollar
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
Rekstri skólakerfis.
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
Að skoða hagkvæmni þess að sameina skólaakstur, frístundaakstur og strætó innan bæjarins í eitt kerfi og hafa það frítt fyrir alla Hafnfirðinga.
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
Ég var að leita að fjölda byggðra íbúða í Hafnarfirði á síðustu árum
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
Ég get unnið með öllum flokkum í framboði nema sennilega Vinstrinu og þau vilja óíklega vinna með mér. Af sögulegum ástæðum er einnig ólíklegt að Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin vinni saman, en ekki útilokað af minni hálfu.
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
Þau eru ansi mörg og ég hef lært af þeim flestum, en til að nefna eitthvað þá fjárfesti ég í fasteign á röngum tíma þegar ég var yngri og tapaði öllu, en lærði sem betur fer af því.
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
Bæjarandinn, Hafnarfjörður er eins og þorp þar sem fólk þekkist ótrúlega mikið innbyrðis og það er frábært í bæ sem nálgast 34.000 íbúa.
Hvað borðar þú í morgunmat?
Sennilega borða ég oftast hafragraut, hann er hollur og fer vel í mig.
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
Tíminn sem fer í að taka ákvarðanir í skipulagsmálum er orðinn of mikill, of margir umsagnaraðilar og síðan standa opinberar stofnanir sjaldnast við tímamörk. Það er dýrt og erfitt fyrir alla aðila. Það verður að laga.
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
Það er raunhæft að gera Hafnarfjörð að besta sveitarfélagi landsins til að búa í. Samkvæmt þjónustukönnun Gallup erum við núna í öðru sæti og það er eðlilegt markmið að Hafnarfjörður verði númer eitt. Við náum því með því að halda áfram að bæta þjónustu og lífsgæði í bænum.
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
Ég fann þig, með Björgvini, sennilega vegna þess hversu seint ég fann Liku J
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
Við höfum ekki veirð nógu dugleg að tryggja framboð af litlu sérbýli. En það stendur til bóta og á næstu vikum munum við til dæmis samþykkja deiliskipulag fyrir Þorlákstún þar sem verða 46 sérbýli í minni kantinum.
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
Ég hef aldrei haft gælunafn sem hefur náð að festast við mig.
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
Ég gef ekki loforð nema ætla mér að standa við þau, ég verð því að segja öll.