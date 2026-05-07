Íranski herinn sakar Bandaríkjaher um að hafa brotið gegn samkomulaginu um vopnahlé. Bandaríkjamenn segjast hafa skotið gegn Írönum í sjálfsvörn.
Í yfirlýsingu frá íranska hernum sem BBC greinir frá saka þeir Bandaríkjaher um að hafa skotið á íranskt olíuskip sem var á leiðinni í átt að Hormússundi. Þá hafi bandaríski herinn einnig ráðist á annað skip í nánd við sundið.
Einnig segja Íranir að herinn hafi gert loftárásir við strendur Írans. Íranski herinn hafi svarað árásum Bandaríkjahers undir eins og valdið miklum skaða.
Skömmu síðar barst tilkynning frá yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum þar sem hún segist hafa hafið skothríð til að verja sig gegn árásum Írana. Íranir hafi miðað flugskeytum, drónum og sent litla báta til að ráðast á þrjú bandarísk herskip. Þó hafi þeim ekki tekist að hæfa skipin.
„Yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum eyddi yfirvofandi ógnum og beindi árásum að hernaðarmannvirkjum Írana sem báru ábyrgð á árásum á hersveitir Bandaríkjanna, þar á meðal skotpöllum fyrir flugskeyti og dróna, stjórnstöðvum og njósna-, eftirlits- og könnunarstöðvum,“ segir í yfirlýsingunni.
Bandaríkjaher sækist ekki eftir stigmögnun átaka en sé áfram í viðbragðsstöðu.
Ljóst er að bæði Íranir og Bandaríkjamenn gerðu árásir hvor á annan. Ríkisútvarp Írans
Vopnahlé er í gildi eftir að Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran í lok febrúar. Þá er einnig í gildi vopnahlé milli Ísraela og Líbanon en Ísraelar réðust samt sem áður á Beirút í gær á þeim forsendum að þeir væru að reyna drepa foringja innan Hezbollah-samtakanna.