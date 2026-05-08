Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Valdimar Víðisson er oddviti Framsóknar í Hafnarfirði.
Ég er fæddur á Ísafirði og ólst upp í Bolungarvík til 16 ára aldurs, en Hafnarfjörður hefur verið mitt heimili í tæp 20 ár. Hér hef ég fest rætur, starfað og tekið virkan þátt í samfélaginu. Ég hef lengst af starfað við skólamál, fyrst sem skólastjóri á Grenivík og svo í Öldutúnsskóla í Hafnarfirði. Sú reynsla hefur mótað mig sterkt, enda trúi ég því að góð þjónusta við börn á öllum aldursstigum, fjölskyldur og starfsfólk leik- og grunnskóla sé ein mikilvægasta fjárfesting samfélagsins.
Ég er giftur Sigurborgu Geirdal, grunnskólakennara, á einn son, tvær stjúpdætur og þrjú barnabörn, auk tveggja ferfættra barnabarna. Ég legg mikla áherslu á þessa mannlegu tengingu, virkt samtal við íbúa og að vera sýnilegur og aðgengilegur eins og ég hef gert frá því ég tók við sem bæjarstjóri. Ég vil halda áfram að vinna að jákvæðu, öruggu og öflugu samfélagi þar sem Hafnarfjörður vex og dafnar af krafti.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
Það er sterk tenging vestur á firði og norður í Eyjafjörð og því yrði það líklega Bolungarvík eða Akureyri sem yrði fyrir valinu.
Hver er uppáhalds bókin þín?
Þar sem djöflaeyjan rís eftir Einar Kárason
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
Ég myndi fyrst leita leiða til að hagræða án þess að skerða grunnþjónustu. Þar liggja tækifæri í að einfalda verkferla, stytta boðleiðir, nýta stafrænar lausnir betur og draga úr tvíverknaði. Markmiðið væri skýrara skipulag, betri nýting fjármuna og minni áhrif á íbúa.
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
Ég myndi verja fjármununum í að styrkja grunninn en það eru börn, fjölskyldur og nærþjónusta. Þar skipta skólar, leikskólar, frístundastarf, snemmtæk íhlutun og velferðarþjónusta mestu. Með því að fjárfesta snemma í fólki, fagfólki og góðri þjónustu byggjum við sterkara samfélag til framtíðar.
Hver væri titill ævisögu þinnar?
,,Þannig týnist tíminn: í samtali við fólk“. Ég hef raunverulegan áhuga á fólki. Ég hef lagt mig fram um það að kynnast fólki og hlusta á fólk, ólík sjónarmið, vonir og væntingar. Þannig týnist tíminn er svo tenging við átrúnaðargoð mitt Ragga Bjarna. Þessi titill ævisögu rammar þetta vel inn.
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
Það er margfalt betra að hringja og ég mætti gera meira af því. Of duglegur í skilaboðunum.
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
Ég er með einstaklega gamaldags tónlistarsmekk. Hlusta helst ekkert á annað. Slíkt er ekkert svakalega vinsælt, sérstaklega þegar ég tek yfir tónlistina á samkomum og viðburðum.
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
Hugsa það væri tæknimálin. Er alls ekki nægilega góður á því sviði hvort sem það er með símann eða tölvuna, forrit eða gervigreind eða samfélagsmiðla. Væri gott að geta ýtt á takka og orðið sérfræðingur þar strax.
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
Ég mun halda áfram þeirri vegferð að einfalda verkferla og stytta boðleiðir. Slíkt kallar á endurskipulag verkferla sem eru til staðar og slíkt getur orðið umdeilt.
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
Ég spurði út í áhugaverða staði á landsbyggðinni til að undirbúa ferðalag okkar hjóna í sumar.
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
Ég get hugsað mér að vinna með öllum þeim sem vilja vinna af heilindum fyrir Hafnarfjörð og Hafnfirðinga. Það er gott fólk í framboði á öllum listum og ég ber virðingu fyrir þeim sem gefa kost á sér til þjónustu við samfélagið. Fyrir mig skipta málefnin, vinnubrögðin og traustið mestu.
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
Þau eru nú nokkur. T.a.m. að ég hafi ekki tekið sömu ákvörðun og systkini mín að æfa á hljóðfæri þegar ég var yngri.
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
Þessi bæjarbragur, þetta hafnfirska hjarta sem við erum öfunduð af. Eins menningarmálin hér í bæ. Það er alltaf eitthvað um að vera og allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
Hvað borðar þú í morgunmat?
Mætti vera duglegri að fá mér morgunmat. Gríp samt oft banana og Hleðslu.
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
Sveitarfélaginu er vel stjórnað og hefur verið vel stjórnað síðustu ár þannig það er ekkert sem fer í taugarnar á mér við stjórnun þess. En hins vegar þurfum við að einfalda verkferla og gera bæinn okkar aðgengilegri íbúum. Margt sem hefur verið gert í þeim málaflokki síðustu ár og við þurfum að halda því áfram. Við erum hér fyrir íbúana.
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
Það er raunhæft að afreka miklu ef við höldum áfram að forgangsraða rétt. Fyrir mér snýst næsta kjörtímabil um að halda áfram að byggja upp Hafnarfjörð af ábyrgð, með góðri þjónustu, sterkum innviðum, öruggum fjármálum og raunverulegri hlustun á íbúa.
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
Skýið með Björgvini Halldórssyni og Vor við flóann með Ragnari Bjarnasyni.
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
Það eru alltaf hlutir sem hefði verið hægt að gera betur. Aðalatriðið er hvernig við lærum af þeim mistökum til að gera enn betur. Það hef ég haft að leiðarljósi í mínum störfum.
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
Ætli það sé ekki Valdi bæjó. Tengir beint við það sem ég geri. Valdi kaldi var líka algengt hér í gamla daga.
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
Ég er maður orða minni og mun standa við það sem ég segi, hvort sem það er í kosningabaráttunni eða eftir hana.