Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Eydís Inga Sigurjónsdóttir er oddviti Framsóknar og óháðra á Skagaströnd
Ég heiti Eydís Inga Sigurjónsdóttir og er hjúkrunardeildastjóri á hjúkrunarheimilinu Sæborg. Ég skipa oddvitasæti á lista Framsóknar og óháðra á Skagaströnd. Þar er ég uppalin og flutti aftur heim fyrir um 6 árum síðan eftir 18 ára fjarveru. Ég er gift Davíð Birkir Tryggvasyni og saman eigum við tvær dætur. Farsæld Skagastrandar skiptir mig miklu máli og hefur alltaf gert. Sveitarfélagið hefur svo margt upp á að bjóða og vill ég leggja allt mitt að mörkum svo að hér verði áfram blómlegt samfélag. Hér langar okkur fjölskyldunni að vera til framtíðar. Við í Framsókn og óháðum viljum heilsu efla Sveitarfélagið Skagaströnd, Skólana og vinnustaði sveitarfélagsins til þess að efla andleg og líkamlega heilsu allra íbúa, auka vellíðan starfsfólks og auka félagslega þátttöku. Við stöndum á vissum tímamótum. Við Skagstrendingar þurfum að standa bökum saman til þess að hífa samfélagið okkar upp úr þeirri lægð sem nú ríkir svo af fólksfjölgun verði.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Mig dreymir um að prufa að búa í Vestmanneyjum, en ég er ¼ vestmanneyingur og finnst ég vera komin heim þegar ég fer þangað. En líklegast yrði Kópavogur fyrir valinu. En við fjölskyldan bjuggum í salahverfinu í Kópavogi áður en við fluttum heim.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Hroki og hleypidómar“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég á erfitt með að finna hugmyndir af niðurskurði þar sem við erum komin að þolmörkum og hann farin að bitna á líðan íbúa. Við þurfum að huga að uppbyggingu. En ég myndi reyna að finna svigrúm innan fjárhagsáætlunar eins og ég hef oft þurft að gera sem stjórnandi.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Það er margt sem mig langar að gera en oft er hægt að gera mikið fyrir lítið. Ég myndi bæta barnaleiksvæði í sveitarfélaginu. Setja upp útihreyfitæki við vinsæla gönguleið, setja upp talnalás og öryggiskerfi í ræktinni okkar og huga að uppbyggingu í kringum sundlaugina ef ekki á að byggja nýja. Hafa sundlaugina meira.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
,,Hjartað slær í takt“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Bæði betra. Ef málið er aðkallandi eða viðkvæmt þá hringi ég. Mér finnst samt þægilegra að senda skilaboð því ég er yfirleitt að flýta mér og það tekur syttri tíma og manneskjan svarar þegar hún hefur tíma. Finnst samt gaman að tala í síma þegar ég er ekki í tímaþröng.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég held nú að við séum sammála með flest en þeim finnst ég stundum full „skynsöm“ í svörum en ég tel ekki farsælt að skjóta á fólk til baka þegar það er ósanngjarnt. Fólk grefur sína eigin gröf með þeirri hegðun.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Líkamstjáning“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Að taka upp samtal við íbúa um hvort ætti að íhuga aftur byggingu nýrrar sundlaugar“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Að taka hendi út af mynd sem var fyrir“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni..
„Úff.. hef gert helling af mistökum en man ekki eftir einu sérstöku atriði. Finnst þó mikilvægast að huga að því hvað ég lærði af mistökunum en að velta mér uppúr þeim.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Nágrannavarslan og náungakærleikurinn. Það rétta allir út hjálparhönd ef þarf á að halda. Svo er náttúran hér bara best.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Próteinbætta vanillu soyjajógúrt með ristuðum kókósflögum og niðurbritjuðum ávexti (jarðaber/epli/peru) og glutenfrítt hrökkbrauð með einhverju góðu áleggi sem inniheldur prótein“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Endalausir árekstrar í samskiptum.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Heilsuefla sveitarfélagið okkar, bæta heilsu og andlega líðan íbúa.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Það er iðulega gert grín að því að ég fæ 1 lag á heilann í mjög stuttan tíma. Er alæta á tónlist og hlusta á svo margt. Akkúrat núna er ég með flashback lista með lögum eins og „Cold“ með Crossfade og svo ný lög eins og „aldrei til“ með Gusgusar.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Erfið mannauðsmál látin ganga of langt vegna samskiptaörðuleika.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„IngaDís. Bróðir pabba míns heitinn sem átti sama afmælisdag og ég kallaði mig þetta og var sá eini sem fékk að uppnefna mig. Þetta var umhyggjugælunafnið hans á mér.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Að gera mitt allra besta á hverjum tíma. Ég mun gera allt sem ég get til þess að koma heilsueflandi verkefnunum af stað í sveitarfélaginu ef ég næ kjöri.“