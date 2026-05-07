Liverpool hefur endurskoðað áætlanir um hækkanir á miðaverði í skugga kröftugra mótmæla stuðningsmanna liðsins, eftir samráð við stuðningsmannafélag klúbbsins.
Stjórn Liverpool opinberaði í mars að miðaverð skyldi hækka um 3 prósent á næsta tímabili og því myndu fylgja frekari þenslutengdar hækkanir tímabilin 2027-28 og 2028-29.
Félagið hefur nú samið um málamiðlun við stuðningsmannafélag klúbbsins eftir kröftug mótmæli á undanförnum heimaleikjum liðsins.
Hækkun næsta árs upp á þrjú prósent mun halda sér en miðaverð verður í kjölfarið fryst leiktíðina 2027-28.
Þúsundir stuðningsmanna höfðu lyft gulum spjöldum á síðasta heimaleik Liverpool, við Crystal Palace, þar sem sungið var „gráðugu bastarðar, nóg er nóg“ (e. you greedy bastards, enough is enough) sem beint var að eigendum félagsins.
Liverpool mætir Chelsea á Anfield á laugardaginn kemur klukkan 11:30.