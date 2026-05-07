Sjáðu Andreu skora tvisvar beint úr horni og systurnar svara

Andrea Mist Pálsdóttir sýndi spyrnugetu sína á sínum gömlu heimaslóðum á Akureyri í gær, þegar hún skoraði tvö mörk beint úr hornspyrnu.
Andrea skoraði bæði mörk Stjörnunnar í 2-2 jafnteflinu við Þór/KA í 3. umferð Bestu deildarinnar í gær.
Mörkin komu af nákvæmlega sama stað, úr hornspyrnum í fyrri hálfleik, en hin 19 ára Amalía Árnadóttir minnkaði muninn á 75. mínútu og stóra systir hennar, Margrét, jafnaði metin í lokin.
Í Kaplakrika máttu FH-ingar hafa mikið fyrir því að leggja nýliða Grindavíkur/Njarðvíkur að velli, 2-1.
Landsliðskonan Ída Marín Hermannsdóttir lagði upp fyrsta mark leiksins með frábærum hætti, fyrir Niu Raisa Christopher, en Danai Kaldaridou jafnaði metin skömmu fyrir hálfleik.
Ingibjörg Magnúsdóttir skoraði svo sigurmark FH á 64. mínútu, þegar hún fylgdi á eftir vítaspyrnu sem var varin.