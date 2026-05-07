Íslenski boltinn

Sjáðu Andreu skora tvisvar beint úr horni og systurnar svara

Sindri Sverrisson skrifar
Andrea Mist Pálsdóttir er uppalin hjá Þór/KA en skoraði tvö mörk gegn liðinu í gær í búningi Stjörnunnar. vísir/Vilhelm

Andrea Mist Pálsdóttir sýndi spyrnugetu sína á sínum gömlu heimaslóðum á Akureyri í gær, þegar hún skoraði tvö mörk beint úr hornspyrnu.

Andrea skoraði bæði mörk Stjörnunnar í 2-2 jafnteflinu við Þór/KA í 3. umferð Bestu deildarinnar í gær.

Mörkin komu af nákvæmlega sama stað, úr hornspyrnum í fyrri hálfleik, en hin 19 ára Amalía Árnadóttir minnkaði muninn á 75. mínútu og stóra systir hennar, Margrét, jafnaði metin í lokin.

Mörkin úr leiknum má sjá hér að neðan.

Í Kaplakrika máttu FH-ingar hafa mikið fyrir því að leggja nýliða Grindavíkur/Njarðvíkur að velli, 2-1. 

Landsliðskonan Ída Marín Hermannsdóttir lagði upp fyrsta mark leiksins með frábærum hætti, fyrir Niu Raisa Christopher, en Danai Kaldaridou jafnaði metin skömmu fyrir hálfleik. 

Ingibjörg Magnúsdóttir skoraði svo sigurmark FH á 64. mínútu, þegar hún fylgdi á eftir vítaspyrnu sem var varin.

Besta deild kvenna

