„Þetta small saman í kvöld“

„Þetta bara verður ekki betra,“ sagði Anton Logi Lúðvíksson, leikmaður Breiðabliks, eftir 6-3 sigur liðsins gegn KR í Bestu-deild karla í knattspyrnu í kvöld.
Anton var einn af fjölmörgum sem áttu glimrandi leik í liði Blika í kvöld, en hann skoraði eitt og lagði upp önnur tvö.
„Við vorum bara með kveikt á okkur frá fyrstu mínútu. Við vissum hvaða orkustig KR-ingar myndu koma með inn í leikinn og það var bara mjög mikilvægt fyrir okkur að ná forystunni snemma. Þeir komast inn í leikinn, en við svörum alltaf um hæl og náum alltaf inn örðu marki. Við erum alltaf með þessa tveggja marka forystu í gegnum leikinn og svo byrjum við seinni hálfleikinn frábærlega. Við mættum með sama orkustig og þeir og það var það sem skóp sigurinn.“
Hann ítrekar mikilvægi þess að Blikar hafi náð að skora tvö mörk snemma í síðari hálfleik til að gera svo gott sem út um leikinn, sérstaklega í ljósi þess að KR-ingar minnkuðu muninn stuttu fyrir hlé.
„Það var bara algjör lykill í dag. Við vissum að þeir myndu koma æstir út í seinni hálfleikinn verandi búnir að minnka muninn. Þeir hafa verið tveimur mörkum undir í hálfleik áður og við vitum alveg hvað þeir geta. Við þurftum að svara strax og við gerðum það bara í byrjun seinni. Þetta var bara gríðarlega góð frammistaða hjá öllu liðinu í dag.“
Blikar pressuðu maður á mann allan leikinn í kvöld og Anton segir að það sé ein af nokkrum leiðum til að vinna KR.
„Það eru nokkrar leiðir til að mæta KR. Það er hægt að falla niður, það er hægt að pressa og það er líka hægt að pressa markmanninn. Við ákváðum að láta Dóra (Halldór Snær Georgsson, markmann KR) vera og ég held að það hafi bara gengið ágætlega. Þeir náðu lítið af þessu samspili inni á miðjunni sem þeir hafa verið að ná mikið í sumar. Þetta var bara vel útfærður leikur hjá okkur.“
Að lokum segir Anton að sigur sem þessi muni gefa liðinu vítamínsprautu inn í næstu leiki, eftir súr töpuð stig í síðustu tveimur deildarleikjum.
„Algjörlega. Ef við bara horfum á töfluna sjáum við að ef við hefðum ekki unnið þá hefðum við verið komnir allt of lang á eftir KR og Víking. Við erum búnir að vera fínir í síðustu leikjum á móti FH og Val en úrslitin hafa ekki verið að koma. Þetta small saman í kvöld,“ sagði Anton að lokum.