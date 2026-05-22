Íslenski boltinn

Aftur­elding við hlið Þróttar á toppnum eftir mikinn markaleik

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Elmar Kári skoraði tvö mörk fyrir Aftureldingu. 
Afturelding er jafnt Þrótti að stigum í efsta sæti Lengjudeildarinnar eftir 4-3 sigur í leik liðanna í kvöld.

Liðin eru nú bæði með 10 stig eftir einn skemmtilegasta leik sumarsins. 

Fimm mörk voru skoruð í fyrri hálfleik.

Elmar Kári Enesson Gocig kom Aftureldingu yfir en Kári Kristjánsson jafnaði fyrir Þrótt. Kári átti síðar í leiknum eftir að vera fluttur af velli í sjúkrabíl eftir samstuð við Axel Óskar Andrésson.

Þrjú mörk voru skoruð á þremur mínútum því Bart Kooistra tók forystuna á ný fyrir Aftureldingu aðeins mínútu síðar en Sigurður Egill Lárusson jafnaði aftur fyrir Þrótt aðeins mínútu eftir það.

Staðan stóð þá 2-2 eftir magnaðar þriggja mínútna kafla.

Elmar Kári Enesson Gocig tók síðan 3-2 forystu fyrir Aftureldingu undir lok fyrri hálfleiks. Sigurður Egill Lárusson skoraði síðan annað mark sitt í seinni hálfleik en Óðinn Bjarkason tryggði Aftureldingu sigurinn.

Á sama tíma gerði Leiknir markalaust jafntefli við Grindavík og ÍR fagnaði 3-1 sigri gegn HK.

Lengjudeild karla Afturelding Þróttur Reykjavík

