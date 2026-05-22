Afturelding er jafnt Þrótti að stigum í efsta sæti Lengjudeildarinnar eftir 4-3 sigur í leik liðanna í kvöld.
Liðin eru nú bæði með 10 stig eftir einn skemmtilegasta leik sumarsins.
Fimm mörk voru skoruð í fyrri hálfleik.
Elmar Kári Enesson Gocig kom Aftureldingu yfir en Kári Kristjánsson jafnaði fyrir Þrótt. Kári átti síðar í leiknum eftir að vera fluttur af velli í sjúkrabíl eftir samstuð við Axel Óskar Andrésson.
Þrjú mörk voru skoruð á þremur mínútum því Bart Kooistra tók forystuna á ný fyrir Aftureldingu aðeins mínútu síðar en Sigurður Egill Lárusson jafnaði aftur fyrir Þrótt aðeins mínútu eftir það.
Staðan stóð þá 2-2 eftir magnaðar þriggja mínútna kafla.
Elmar Kári Enesson Gocig tók síðan 3-2 forystu fyrir Aftureldingu undir lok fyrri hálfleiks. Sigurður Egill Lárusson skoraði síðan annað mark sitt í seinni hálfleik en Óðinn Bjarkason tryggði Aftureldingu sigurinn.
Á sama tíma gerði Leiknir markalaust jafntefli við Grindavík og ÍR fagnaði 3-1 sigri gegn HK.