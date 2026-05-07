Íranir hafa valdið mun meiri skaða á innviðum Bandaríkjahers í Mið-Austurlöndum en Bandaríkjastjórn hefur viljað kannast við. Þetta eru niðurstöður Washington Post, sem byggja á rannsóknum á gervihnattamyndum.
Miðillinn segir loftárásir Írana hafa valdið skemmdum á að minnsta kosti 228 byggingum eða búnaði, þar á meðal herbúðum, flugskýlum, eldsneytisgeymslum, flugvélum og ýmsum samskipta- og varnarinnviðum.
Að því er fram kemur í umfjöllun Washington Post hefur reynst erfitt að nálgast gervihnattamyndir af Mið-Austurlöndum eftir að átök brutust út, þar sem Bandaríkjastjórn fór þess á leit við fyrirtæki í bransanum að þau birtu ekki myndir á meðan aðgerðir stæðu yfir.
Miðillinn byggir rannsóknir sínar því á myndum sem birtar hafa verið í Íran.
Samkvæmt greiningu Washington Post hafa að minnsta kosti 217 byggingar og ellefu vélar á borð við flugvélar verið skemmdar eða eyðilagðar, á fimmtán stöðum.
Sérfræðingar sem rætt var við segja þetta til marks um að Bandaríkjamenn hafi vanmetið getu Írana til að gera hnitmiðaðar árásir. Þeir vilja þó ekki meina að skaðinn sé þannig að hann hafi takmarkað getu Bandaríkjanna til að halda úti aðgerðum.
Hermálayfirvöld vestanhafs hafa ekki viljað tjá sig um niðurstöður Washington Post.
Sjö bandarískir hermenn hafa látist og yfir 400 særst frá því að Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran þann 28. febrúar síðastliðinn.
Hér má finna ítarlega umfjöllun um málið.