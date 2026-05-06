Áhöfn skemmtiferðaskipsins MV Hondius hefur fengið heimild til að sigla til hafnar á Kanaríeyjum, þótt enn sé óákveðið hvar skipið mun leggja að bryggju. Heilbrigðisráðuneyti Spánar segir að þegar þangað verði komið, verði áhöfn og farþegar skoðaðir, meðhöndlaðir og sendir heim í samstarfi við Alþjóðaheilbrigðisstofnunina og Sóttvarnastofnun Evrópu.
Gert er ráð fyrir því að það taki skipið þrjá eða fjóra daga að ferðast til Kanaríeyja frá Grænhöfðaeyjum.
Greint var frá því í vikunni að þrír farþegar á skipinu hefðu látist, líklega af völdum hantaveiru. Sjö hafa veikst og hantaveira verið staðfest hjá tveimur þeirra. Alls eru um 150 manns um borð, frá 23 ríkjum.
Venjulega smitast fólk af hantaveiru eftir að hafa komist í snertingu við sýkt nagdýr, þvag þeirra eða saur, en Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að smit hafi borist á milli manna á skipinu. Tveir af látnu voru hjón og þá virðast nánin tengsl milli annarra sem hafa smitast.
Samkvæmt ferðaáætlun skipsins var von á því hingað til lands í lok mánaðar. Ekkert verður af því ef marka má þessar nýjustu fregnir.