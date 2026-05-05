Henry vill að Lewis-Skelly byrji gegn Atlético Madrid

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Myles Lewis-Skelly á ferðinni í leik Arsenal og Fulham. getty/Mark Leech

Myles Lewis-Skelly fékk góða dóma fyrir frammistöðu sína á miðjunni í 3-0 sigri Arsenal á Fulham á laugardaginn. Meðal þeirra sem hrifust af spilamennsku Lewis-Skellys var Thierry Henry og hann væri til í að sjá strákinn í byrjunarliðinu í leiknum gegn Atlético Madrid í kvöld.

Hinn nítján ára Lewis-Skelly byrjaði aðeins sinn þriðja deildarleik á tímabilinu þegar Arsenal sigraði Fulham í ensku úrvalsdeildinni. Hann spilaði inni á miðjunni í fyrsta sinn í leik með aðalliði Arsenal en Mikel Arteta, knattspyrnustjóri liðsins, hafði jafnan notað hann sem vinstri bakvörð. 

Henry sagði að Lewis-Skelly hefði átt frábæran leik gegn Fulham og vill sjá hann oftar á miðjunni.

„Eins og öllum fannst mér Declan Rice aftur stórkostlegur en Myles var á öðrum stað. Hann var ekki bara góður með boltann heldur las hann leikinn vel, stöðvaði sóknir og bauð sig,“ sagði Henry í Monday Night Football á Sky Sports. 

„Hann spilaði mjög vel. Það er eitt að vera þolinmóður og pirraður yfir stöðunni en hann var tilbúinn. Það leit ekki út fyrir að hann hefði ekki spilað í langan tíma. Hann stjórnaði leiknum og sótti fram. Það var frábært.“

Klippa: Frammistaða Lewis-Skelly gegn Fulham

Eftir frammistöðuna gegn Fulham hefur verið rætt um að Arteta ætti að veðja á Lewis-Skelly í stað Martíns Zubimendi í seinni leiknum gegn Atlético í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld.

„Vegna stærðar leiksins veit ég ekki hvort hann ætlar að setja öryggið á oddinn en hann [Lewis-Skelly] sýndi að þetta gæti verið ný staða fyrir hann fyrir næsta tímabil,“ sagði Henry.

„Hann gerði ótrúlega vel og ég er ekki mótfallinn því að hann byrji inn á en ég skil, í ljósi þess hversu stór leikurinn er og hvernig Zubimendi spilar, að hann vilji vera varkár. En myndi ég vilja sjá hann á morgun [í dag]? Já, af hverju ekki? En Mikel Arteta er stjórinn.“

Arsenal og Atlético gerðu 1-1 jafntefli í fyrri leik liðanna sem fór fram í Madríd. Bæði mörk leiksins komu úr vítaspyrnum. Viktor Gyökeres kom Arsenal yfir á 44. mínútu en Julián Álvarez jafnaði á 56. mínútu.

Arsenal freistar þess að komast í úrslitaleik Meistaradeildarinnar í fyrsta sinn í tuttugu ár. Atlético spilaði síðast til úrslita í keppninni fyrir tíu árum.

Leikur Arsenal og Atlético Madrid hefst klukkan 19:00 og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay. Upphitun hefst hálftíma fyrir leik.

