Fótbolti

Hvað af­leiðingar hefur fallið á West Ham ?

Andri Broddason skrifar
West Ham svekktir eftir fall þrátt fyrir 3 - 0 sigur á Leeds í dag.
West Ham féll í dag þrátt fyrir sigur á Leeds í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar sem fór fram í dag. Það er gríðarlegt tekjutap fyrir lið að falla úr ensku úrvalsdeildinni niður í Championship-deildina.

West Ham þurfti sigur og Tottenham þurfti að tapa til að West Ham myndi sleppa við fall fyrir leikina í dag. West Ham gerði allt sem það gat og vann Leeds 3 – 0 á heimavelli en Tottenham náði 1 – 0 sigri á móti Everton og því ljóst að West Ham fellur úr deildinni.

Fimmtán ár eru síðan West Ham féll síðast en þá komust þeir strax aftur upp í úrvalsdeildina eftir að hafa endað í þriðja sæti Championship-deildarinnar. Liðið fór þá í umspil og vann þar Blackpool í úrslitum og komst til baka í úrvalsdeildina.

Við það að falla missir West Ham af miklum tekjum og mun gera ráðstafanir í leikmannahóp sínum til að minnka fjárhagslegan skaða. Þeir munu þurfa að losa sig við leikmenn til að fá pening inn í félagið og minnka launakostnað félagsins.

Talið er að gróði félagsins muni minnka um 50% - 60% og er því ljóst að einn stærsti eigandi félagsins, David Sullivan, hefur nóg að gera til að laga fjárhagsbækur sínar.

Enski boltinn West Ham United

