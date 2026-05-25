Eigendur AC Milan eru allt annað en sáttir eftir að félaginu mistókst að komast í Meistaradeild Evrópu með því að hafna í fimmta sæti ítölsku A-deildarinnar eftir lokaumferð gærdagsins. Allir æðstu prestar klúbbsins hafa verið reknir.
AC Milan tapaði 2-1 fyrir Cagliari á heimavelli í lokaumferð ítölsku A-deildarinnar í gær. Um var að ræða þriðja tapið í síðustu fjórum leikjunum og það gerði að verkum að Como tókst að fara upp fyrir AC í fjórða sæti deildarinnar.
Como fer því í Meistaradeildina í fyrsta sinn í sögu félagsins, á kostnað AC Milan, sem verður af töluverðu tekjutapi spilandi í Evrópudeildinni á komandi leiktíð.
RedBird Capital Partners, eigendahópur AC Milan, hikaði ekki við stórvægar breytingar sökum árangursins, eða öllu heldur skortsins þar á.
Allir sem fara með eitthvað vald er kemur að fótboltahlið félagsins voru reknir. Framkvæmdastjórinn Giorgio Furlani, íþróttastjórinn Igli Tare, þjálfarinn Massimiliano Allegri og tæknistjórinn Geoffrey Moncada voru allir reknir í dag.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu á heimasíðu félagsins. Í yfirlýsingunni segir meðal annars:
„Stærstan hluta tímabilsins vorum við í tveimur efstu sætunum í Serie A, með raunhæfan möguleika á að keppa um titilinn. Lokakaflinn var algjörlega ósamræmi við frammistöðuna fram að þeim tímapunkti, þar sem vonbrigði tapið í síðasta leiknum í gærkvöldi breytti tímabilinu í ótvírætt klúður.“
Enn fremur segir að leit sé hafin að eftirmönnum í stöðurnar fjórar.