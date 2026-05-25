Tímamót á HM: Enginn leikmaður frá Real Madrid í liði Spánar Aron Guðmundsson skrifar 25. maí 2026 11:01 Luis De La Fuente er landsliðsþjálfari Spánar Vísir/Getty HM hópur spænska landsliðsins í fótbolta var opinberaður núna í morgun. Í fyrsta sinn í sögu keppninnar er ekki að finna leikmann frá Real Madrid í liði Spánar. Töluverð tíðindi í vali landsliðsþjálfarans Luis de la Fuente en gengi Real Madrid á nýafstöðnu tímabili stóðst alls ekki væntingar og endaði liðið átta stigum á eftir Spánarmeisturum Barcelona í spænsku úrvalsdeildinni. Þetta er í fyrsta sinn í sögu heimsmeistaramóts karla í fótbolta sem spænska landsliðið mun ekki vera með leikmann frá Real Madrid í sínum hópi. Esta es la lista de todo un país.ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026 Tímamót í 92 ára sögu spænska landsliðsins á HM að enginn leikmaður frá sigursælasta liði Spánar frá upphafi sé í landsliðshópnum. Komandi heimsmeistaramót verður það sautjánda í sögunni hjá spænska landsliðinu sem hefur einu sinni orðið heimsmeistari. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem spænska landsliðið heldur á stórmót án leikmanns frá Real Madrid. Það gerði liðið einnig fyrir EM 2020 undir stjórn Luis Enrique. Spánn er ríkjandi Evrópumeistari eftir sigur gegn Englandi í úrslitaleiknum í Þýskalandi árið 2024. Á komandi heimsmeistaramóti spilar Spánn í H-riðli með Grænhöfðaeyjum, Sádi-Arabíu og Úrúgvæ.