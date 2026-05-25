Fótbolti

Tíma­mót á HM: Enginn leik­maður frá Real Madrid í liði Spánar

Aron Guðmundsson skrifar
Luis De La Fuente er landsliðsþjálfari Spánar
Luis De La Fuente er landsliðsþjálfari Spánar Vísir/Getty

HM hópur spænska landsliðsins í fótbolta var opinberaður núna í morgun. Í fyrsta sinn í sögu keppninnar er ekki að finna leikmann frá Real Madrid í liði Spánar.

Töluverð tíðindi í vali landsliðsþjálfarans Luis de la Fuente en gengi Real Madrid á nýafstöðnu tímabili stóðst alls ekki væntingar og endaði liðið átta stigum á eftir Spánarmeisturum Barcelona í spænsku úrvalsdeildinni. 

Þetta er í fyrsta sinn í sögu heimsmeistaramóts karla í fótbolta sem spænska landsliðið mun ekki vera með leikmann frá Real Madrid í sínum hópi. 

Tímamót í 92 ára sögu spænska landsliðsins á HM að enginn leikmaður frá sigursælasta liði Spánar frá upphafi sé í landsliðshópnum. 

Komandi heimsmeistaramót verður það sautjánda í sögunni hjá spænska landsliðinu sem hefur einu sinni orðið heimsmeistari. 

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem spænska landsliðið heldur á stórmót án leikmanns frá Real Madrid. Það gerði liðið einnig fyrir EM 2020 undir stjórn Luis Enrique. Spánn er ríkjandi Evrópumeistari eftir sigur gegn Englandi í úrslitaleiknum í Þýskalandi árið 2024.

Á komandi heimsmeistaramóti spilar Spánn í H-riðli með Grænhöfðaeyjum, Sádi-Arabíu og Úrúgvæ.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið