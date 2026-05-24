Fótbolti

Stúkan: FH í miklum vand­ræðum

Andri Broddason skrifar
Jóhannes Karl Guðjónsson hefur ekki byrjað vel hjá FH
Jóhannes Karl Guðjónsson hefur ekki byrjað vel hjá FH

FH hefur aldrei byrjað tímabil jafn illa og núna í efstu deild á Íslandi. Eftir að hafa tapað 5 – 0 á móti Lengjudeildarliði Fylkis í Mjólkurbikarnum og aftur 5 – 0 á móti Víkingi í Bestu deild karla vakna upp ýmsar spurningar um hvað FH geti gert til að bæta stöðuna.

Kjartan Atli Kjartansson, Baldur Sigurðsson og Albert Brynjar Ingason fóru yfir stöðu FH í deildinni eftir hræðilega byrjun. Baldur Sigurðsson tók þráðinn og vissi ekki hvernig hann ætti að gagnrýna FH-liðið.

„Að sjálfsögðu er þetta vonlaus byrjun,“ segir Baldur og bætir við að það hafi enginn búist við því að FH-liðið myndi vinna Víking en munurinn á frammistöðu liðanna var of mikill.

„Það skín alveg í gegn að liðinu líður ekki vel.“

Baldur nefnir að með þessu áframhaldi sé FH ekki að fara að bjarga sér úr fallsætinu. Svo virðist sem FH ætli, þrátt fyrir mögulegt fall, að standa með Jóhannesi Karli Guðjónssyni, þjálfara FH, í þeirri vegferð sem hann er með liðið á.

Klippa: Stúkan: Umræða um FH

Albert Brynjar segir að FH sé ekki með nógu góðan hóp og að verið sé að gera of miklar breytingar á byrjunarliðinu.

„Þetta eru tuttugu og sjö breytingar á byrjunarliðinu í fyrstu átta umferðunum, það er ekki svona mikil breidd í þessu liði.“

Albert Brynjar nefnir að næstu leikir séu gríðarlega mikilvægir fyrir FH og ef þeir ætla að gera einhverja tilraun til að komast úr fallsæti þurfa þeir sjö til tíu stig úr næstu fjórum leikjum.

Næstu leikir FH eru á móti ÍA, Keflavík, Þór og ÍBV. Öll þessi lið eru í kringum FH í deildinni.

Besta deild karla FH

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið