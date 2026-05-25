HM í hættu? Messi meiddist í síðasta leik sínum fyrir HM

Lionel Messi, einn allra besti knattspyrnumaður sögunnar fór meiddur af velli í leik með Inter Miami í MLS deildinni í nótt. HM hópur Argentínu verður opinberaður í næstu viku.
Messi, sem varð heimsmeistari með Argentínu á HM 2022 þurfti að fara af velli meiddur á 73.mínútu og hélt beint inn til búningsherberga.
Ekki er vitað á þessari stundu hvers eðlis og hversu alvarleg meiðslin eru en nú þegar að dregur allverulega nær fyrsta leik Argentínu á HM eru þetta óþægileg tíðindi fyrir argentísku þjóðina.
Lionel Messi took a free-kick and instantly grabbed the back of his leg, before leaving the match against the worst team in MLS in the 73rd minute. Worrying times for the legend ahead of the World Cup — which he has been doing extra training for.pic.twitter.com/Qo6R9lXIlI— Ben Steiner (@BenSteiner00) May 25, 2026
Hinn 38 ára gamli Messi hefur ekki gefið það opinberlega út að hann ætli sér að spila á HM í sumar, þar sem að Argentína spilar sinn fyrsta leik gegn Alsír þann 16.júní næstkomandi, en HM hópur Argentínu verður opinberaður í næstu viku.
HM, sem verður spilað í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada hefst þann 11.júní næstkomandi.
Fari Messi á HM verður það hans sjötta heimsmeistaramót á ferlinum og mun hann þar með jafna metið yfir flest heimsmeistaramót sem einn og sami leikmaðurin hefur spilað á.