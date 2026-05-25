Fótbolti

HM í hættu? Messi meiddist í síðasta leik sínum fyrir HM

Aron Guðmundsson skrifar
Lionel Messi í leik næturinnar Vísir/Getty

Lionel Messi, einn allra besti knattspyrnumaður sögunnar fór meiddur af velli í leik með Inter Miami í MLS deildinni í nótt. HM hópur Argentínu verður opinberaður í næstu viku. 

Messi, sem varð heimsmeistari með Argentínu á HM 2022 þurfti að fara af velli meiddur á 73.mínútu og hélt beint inn til búningsherberga. 

Ekki er vitað á þessari stundu hvers eðlis og hversu alvarleg meiðslin eru en nú þegar að dregur allverulega nær fyrsta leik Argentínu á HM eru þetta óþægileg tíðindi fyrir argentísku þjóðina. 

Hinn 38 ára gamli Messi hefur ekki gefið það opinberlega út að hann ætli sér að spila á HM í sumar, þar sem að Argentína spilar sinn fyrsta leik gegn Alsír þann 16.júní næstkomandi, en HM hópur Argentínu verður opinberaður í næstu viku. 

HM, sem verður spilað í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada hefst þann 11.júní næstkomandi. 

Fari Messi á HM verður það hans sjötta heimsmeistaramót á ferlinum og mun hann þar með jafna metið yfir flest heimsmeistaramót sem einn og sami leikmaðurin hefur spilað á. 

HM 2026 í fótbolta Bandaríski fótboltinn

