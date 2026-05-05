Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Anton Kristinn Guðmundsson er oddviti B-lista Framsóknar og óháðra í Suðurnesjabæ.
Ég heiti Anton Kristinn Guðmundsson og er stjórnsýslufræðingur að mennt. Ég er 33 ára gamall og hef verið bæjarfulltrúi í Suðurnesjabæ á tímabilinu 2022–2026. Á fyrri hluta kjörtímabilsins, árin 2022–2024, var ég formaður bæjarráðs og sat í stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Árin 2024 – 2026 höfum við í B listanum setið í minnihluta.
Ég er giftur Rebekku Ósk Friðriksdóttur, snyrtifræðimeistara og kennaranema, og eigum við tvíburadæturnar Írenu og Dögun, 10 ára. Ég hef verið virkur þátttakandi í starfi Framsóknarflokksins í mörg ár og verið í framboði fyrir flokkinn síðan árið 2014. Það er gríðarlega ánægjulegt að við skulum bjóða fram svona framsækinn og öflugan lista. Framsókn og óháðir. Ég tel mikilvægt að sveitarfélagið sé rekið af ábyrgð og festu, með skýra framtíðarsýn að leiðarljósi. Við í B listanum viljum leggja áherslu á sterka grunnþjónustu, öflug skólamál, bætt framboð húsnæðis og skilvirka stjórnsýslu og rekstur.
Á sama tíma tel ég brýnt að leita leiða til að lækka álögur á íbúana og tryggja að rekstur sveitarfélagsins sé eins hagkvæmur og skilvirkur og mögulegt er. Með aukinni hagkvæmni og betri nýtingu fjármuna getum við skapað meira svigrúm til framkvæmda og uppbyggingar. Listinn samanstendur af nýju og öflugu fólki ásamt fólki með reynslu, en allir eiga það sameiginlegt að vilja efla og bæta sveitarfélagið.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ætli það yrði ekki Bláskógabyggð, það er fallegt þarna í uppsveitunum.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ævisagan um langafa minn Guðmund Böðvarsson, skáld frá Kirkjubóli í Hvítársíðu – Skáldið sem sólin kyssti, Silja Aðalsteinsdóttir skráði.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi fara beint í reksturinn í heild. Í dag er rekið tvennt af öllu í okkar sveitarfélagi, reksturinn er allt of þungur. Við þurfum að taka til í daglega rekstrinum til þess að auka svigrúm til fjárfestinga og uppbyggingar. Sveitarfélagið hefur orðið fyrir töluverðum skerðingum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga eftir að núverandi ríkistjórn lagði fram breytingar á sjóðnum. Svo er náttúrlega sameiningarframlagið farið út. Lausnin er ekki að hækka álögur á íbúa. Eina sem hefur verið sameinað frá sameiningu sveitarfélagsins 2018 er bókasafnið.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Það þarf að ráðast í kröftuga uppbyggingu íþróttamannvirkja, sem mun nýtast bæði ungum og öldnum.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Lífsþor.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Símtal er alltaf betra.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég tel að það ætti að fara fram mat á því hvort Ísland eigi að halda áfram þátttöku í EES-samstarfinu, leita eftir breytingum á samningnum eða segja sig frá honum. Mér finnst einnig mikilvægt að vekja athygli á svokallaðri gullhúðun, þegar innleiðing regluverks frá Evrópusambandinu verður íþyngjandi umfram það sem samningurinn krefst. Mér þykir vænt um fullveldi Íslands og ég tel það ekki sjálfsagt.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Ég hef gríðarlegan áhuga á stjórnsýslu og stjórnmálum almennt. Ég lét drauminn rætast og útskrifaðist núna í febrúar frá Háskólanum á Bifröst sem stjórnsýslufræðingur.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Fara ofan í allan reksturinn og keyra á íþróttamannvirkin.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég var staddur úti í Frakklandi fyrir skemmstu ásamt eiginkonu minni og ég notaði gervigreindina til þess að segja mér frá sögufrægum stöðum sem ég var að skoða. Hún gat sagt mér frá uppruna og sögu Eiffel turnsins og Notre Dame kirkjanna í Reims og í París.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Við í Framsókn og óháðum göngum óbundin til þessara kosninga. Við útilokum ekki samstarf við nokkurn flokk. Við höfum unnið þetta út frá málefnum, ekki persónum og leikendum. Mér finnst málefnagrundvöllur flokkanna skipta máli þegar farið er í samstarf.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Að gefa mér ekki meiri tíma í tónlistinni. Ég á mikið af frumsömdum lögum og textum, hef þó tekið upp eina sólóplötu, en vegna anna hef ég ekki getað sinnt tónlistinni eins og ég hefði viljað.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Skólastarfið hér í sveitarfélaginu er algjörlega til fyrirmyndar. Ég er stoltur af öllu því starfsfólki sem þar starfar, í leikskólunum, grunnskólunum og tónlistarskólunum.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ristað rúnstykki með íslensku áleggi og rjúkandi kaffi með mjólk.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
Ákvörðunarfælni og of mikið um endalausar skýrslur og minnisblöð.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Fara markvisst í reksturinn, fara í stórátak í fegrun sveitarfélagsins og byggja upp íþróttamannvirkin.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Blindsker“ – Bubbi Morthens“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Ekki hefur tekist að hagræða í rekstrinum þrátt fyrir sameiningu Sandgerðis og Garðs 2018, heldur hefur hann í staðinn blásið út.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ég heiti nú bara Anton, en stundum kalla vinirnir mig Toni Gumm.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Í síðustu kosningum lofuðum við í B-listanum gjaldfrjálsum skólamáltíðum og að sækja á ríkisvaldið um heilbrigðisþjónustu í Suðurnesjabæ. Það er allt orðið að veruleika.
Nú stefnum við á alvöru tiltekt í rekstri bæjarsjóðs og að lækka álögur á íbúa. Einnig viljum við ráðast í uppbyggingu íþróttamannvirkja og huga vel að eldri borgurum í sveitarfélaginu. Það munum við standa við ef við komumst í þá stöðu.“