„Þetta er búið að vera eins og einhver brandari“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 26. maí 2026 11:02 Jóhannes Haukur glæsilegur með Fisto í brjóstvasanum á frumsýningu myndarinnar í Los Angeles. Jesse Grant/Getty Images Jóhannes Haukur Jóhannesson leikari segist ekki hafa átt von á því að hreppa hlutverkið í Hollywood mynd um He-Man þegar hann tók þátt í prufu fyrir hlutverkið. Hann segist alla tíð hafa verið mikill aðdáandi ævintýraheimsins og sjálfur átt He-Man leikföng þegar hann var lítill. Hann er farinn að eiga marga aðdáendur vestanhafs, meðal annars suma sem fara yfir strikið í skilaboðasendingum. „Þetta er búið að vera eins og einhver brandari, eins og ég segi ég átti þetta dót og horfði á teiknimyndirnar og maður er alltaf að gera einhverjar prufur fyrir dót þarna úti og þessi prufa kemur og maður hugsar: „Það verður nú gaman fyrir þá sem leika í þessu,“ segir Jóhannes Haukur sem ræddi hlutverk sitt sem Fisto í He-Man myndinni í Bítinu á Bylgjunni í morgun. „Maður er beðinn um að koma aftur og svo gerir maður það og svo bara er manni allt í einu boðið að vera með og þá bara hefst rússíbanareiðin,“ segir Jóhannes. Hann er ekki eini Íslendingurinn sem fer með hlutverk í myndinni því Hafþór Júlíus Björnsson fer með hlutverk hins svokallaða Geitamanns í myndinni. Alltaf verið mikill aðdáandi Flestir kannast eflaust við He-Man: Masters of the Universe en um var að ræða afar vinsæl leikföng og teiknimyndaþætti á níunda áratugnum. Þá lék Dolph Lundgrin heljarmennið sem berst ávallt gegn illmenninu Skeletor í síðustu kvikmynd um kappann sem kom út árið 1987. „Þetta hét Garpur og hetjur himingeimsins hérna í gamla daga. En ég man að þetta hlýtur eiginlega að hafa verið á Stöð 2 af því að þetta var ekki talsett, þetta var alltaf á ensku. Ég er fæddur '80 og þetta var á ensku og ég hugsa að þetta hafi nú bara kennt manni að tala ensku, ég man eftir því að hafa horft á þetta og ég skildi þetta.“ Jóhannes átti auk þess Skeletor-kastalann í æsku. Hann var því himinlifandi að fá að hreppa hlutverkið í ævintýramyndinni sem verður frumsýnd hér á landi í næstu viku. Jóhannes er þegar búinn að mæta á frumsýningu á myndinni í Los Angeles en hafði ekkert séð af henni fyrr en þá. Hvernig upplifun var það að sjá hana? „Það var bara æðislegt. Ég varð bara sex ára aftur. Hún er svo skemmtileg og fyndin og burtséð frá því að ég var sjálfur í henni, þá bara fannst mér hún æðisleg, sem aðdáandi He-Man. Ég táraðist þarna....ég ætla ekki að spilla neinu. En þetta er okkar tími, miðaldra fólksins, þetta er fyrir okkur en líka fyrir yngra fólk og aðra. Fimmtán ára strákurinn minn var með og honum fannst hún alveg geggjuð.“ Hann segist hafa viljað fá að koma með hnefa Fisto á frumsýningu í Los Angeles. Hnefinn hinsvegar í geymslu í London. „En ég tók gamla Fisto kallinn minn með, í brjóstvasanum.“ Mikið í bígerð Jóhannes Haukur segir að framleiðendurnir Amazon og Mattel séu stórhuga. Það velti á ýmsu, hvernig þessari mynd gangi en vilji sé til staðar til þess að framleiða fleiri myndir í He-Man heiminum. „Ég hugsa að hún eigi alveg góðan séns í að ná í gegn, hún er það skemmtileg.“ Ertu farinn að fá aðdáendabréf? „Já, ég kíki svona endrum og eins inn á message request. Það er hægt en ég er fljótur að fara þaðan út aftur sko. Það er til mikið af furðulegu fólki í heiminum, jú það eru allskonar beiðnir þar.“ Sem elskar þig aðeins of heitt? „Jú jú, það er einn gæi sem heitir Russell. Hann er jafn gamall mér. Ég byrjaði aðeins að spjalla við hann einu sinni. Ég hefði mátt hætta því. Hann er aðeins að fara yfir strikið.“ Jóhannes segist hafa nóg fyrir stafni. Hann sé að leika í hryllingsmynd frá Netflix í leikstjórn Guillermo del Toro, sem sé væntanleg á streymisveituna í október. Síðan hafi hann leikið í danskri mynd sem brátt verði frumsýnd og í íslenskum þáttum frá Act 4, Bless bless Blesi. 