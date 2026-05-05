Flottustu hjólhestaspyrnumörk í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 5. maí 2026 11:31 Gary Kelly horfir á Eið Smára Guðjohnsen skora með hjólhestaspyrnu í leik Chelsea og Leeds United í ensku úrvalsdeildinni 28. janúar 2003. getty/Adam Davy Chelsea tapaði fyrir Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í gær en Joao Pedro skoraði fallegasta mark leiksins. Af því tilefni tók enska úrvalsdeildin saman flottustu hjólhestaspyrnumörk í sögu deildarinnar. Í uppbótartíma leiks Chelsea og Forest á Stamford Bridge í gær skallaði Marc Cucurella boltann til Joaos Pedro. Brassinn tók boltann á bringuna og skoraði svo með glæsilegri hjólhestaspyrnu. Markið breytti þó engu um úrslit leiksins því Forest vann leikinn, 1-3. Þetta var sjötta tap Chelsea í röð í ensku úrvalsdeildinni. Í 34 ára sögu ensku úrvalsdeildarinnar hafa mörg glæsileg mörk verið skoruð með hjólhestaspyrnum eins og sjá má í myndbandinu hér fyrir neðan. Klippa: Flottustu hjólhestaspyrnumörk í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Meðal þekktra hjólhestaspyrnumarka í sögu ensku úrvalsdeildarinnar má nefna mörk Waynes Rooney í Manchester-slag United og City tímabilið 2010-11, Andys Carroll fyrir West Ham United gegn Crystal Palace tímabilið 2016-17, Christians Benteke fyrir Liverpool gegn United tímabilið 2015-16 og auðvitað Eiðs Smára Guðjohnsen fyrir Chelsea gegn Leeds United tímabilið 2002-03.