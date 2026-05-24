Fótbolti

Como í Meistara­deild í fyrsta skipti í sögu fé­lagsins

Andri Broddason skrifar
Como hefur gengið ótrúlega vel eftir að Fabregas tók við liðinu.
Como hefur gengið ótrúlega vel eftir að Fabregas tók við liðinu. Giuseppe Cottini/Getty Images

Lokaumferð ítölsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta lauk í kvöld og var hörð barátta um Evrópusæti í deildinni.

Inter Milan er búið að tryggja sér titilinn í ítölsku deildinni en pakkinn fyrir neðan þá í deildinni var mjög þéttur. Como, Roma og Napoli komust með Inter í Meistaradeildina. Juventus og AC Milan enda í Evrópudeildinni á næsta tímabili og Atalanta verður í Sambandsdeild Evrópu.

Aðeins þrjú stig voru á milli Roma í þriðja sæti og AC Milan í sjötta sæti og var því dýrt fyrir AC Milan að tapa sínum leik 2 – 1 á móti Cagliari þar sem öll hin liðin í Evrópubaráttunni unnu sína leiki.

Þetta er í fyrsta skipti í sögu Como sem þeir komast í Meistaradeild Evrópu og hefur liðinu gengið vel undir stjórn fyrrverandi heimsmeistarans Cesc Fabregas.

Leik Juventus og Torino var seinkað eftir að stuðningsmaður Torino var fluttur á spítala fyrir leik liðanna. Liðin eru erkifjendur og eru bæði búsett í Torino-borg.

Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið