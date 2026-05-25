Kjartan Atli Kjartansson og Albert Brynjar Ingason ræða gengi Fram á tímabilinu eftir góðan 1 – 0 sigur á Stjörnunni í áttundu umferð Bestu deildar karla.
Albert og Kjartan sammælast um að lið Framara sé bæði betra og skemmtilegra en þeir bjuggust við fyrir mót. Gengi Framara hefur verið mjög gott á þessu tímabili og sitja þeir í þriðja sæti deildarinnar.
„Ég veit ekki um neitt lið í deildinni sem hefur hitt jafn vel á ráðningu á þjálfara og leikmannakaupum.“ Nefnir Albert og þylur upp leikmenn sem hafa staðið sig vel í ár.
Albert nefnir að það sé komin meiri breidd í hópinn og meiri karakter í liðið þar sem Fram hefur fjórum sinnum lent undir en náð að snúa því við. Það voru fullt af leikmönnum sem voru ekki með í þessum leik á móti Stjörnunni en þá komu aðrir leikmenn og stigu upp í staðinn.
„Það er allt að ganga upp hjá þeim og mér fannst þetta virkilega verðskuldaður sigur,“ bætir hann að lokum við um gengi Fram bæði á móti Stjörnunni og í Bestu deildinni.