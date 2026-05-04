Jesse Derry, leikmaður enska úrvalsdeildarfélagsins Chelsea er á batavegi eftir að hafa hlotið þungt höfuðhögg í leik gegn Nottingham Forest í dag og í kjölfarið fluttur á sjúkrahús.
Um fyrsta byrjunarliðsleik Derry var að ræða í ensku úrvalsdeildinni en það var skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks sem höfuð hans og Zach Abbott, leikmanns Nottingham Forest skullu saman er þeir reyndu að ná til boltans á undan hvor öðrum.
Hinn átján ára gamli Derry lá óvígur eftir á vellinum og þurfti að gefa honum súrefni. Hann var seinna borinn af velli á sjúkrabörum og fluttur á nærliggjandi sjúkrahús.
Abbott var dæmdur brotlegur og fékk Chelsea því vítaspyrnu. Cole Palmer brást hins vegar bogalistin af vítapunktinum.
Í yfirlýsingu frá Chelsea segir að Jesse sé með meðvitund, geti tjáð sig og að hann sé nú í rannsóknum.
Jesse Derry has been taken to hospital as a precaution following his first-half substitution during today’s #PL game against Nottingham Forest.Jesse is conscious, talking and undergoing precautionary checks. We wish him a speedy recovery and thank the medical staff for their… pic.twitter.com/qVesMIVMd1— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 4, 2026
Jesse Derry er sonur fyrrverandi atvinnumannsins í fótbolta, Shaun Derry, sem lék á sínum tíma í ensku úrvalsdeildinni.
Á heildina litið var um hræðilegan dag að ræða fyrir Chelsea en liðið tapaði leiknum gegn Nottingham Forest 3-1 og minnka líkur liðsins á Evrópusæti á sama tíma.
Sigurinn hins vegar gulls ígildi fyrir strákana úr Skírisskógi sem eru nú sex stigum frá fallsæti þegar að þrjár umferðir eru eftir af deildinni.