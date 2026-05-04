Enski boltinn

Ó­hugnan­legt at­vik á Brúnni

Aron Guðmundsson skrifar
Flytja þurfti Derry af velli á sjúkrabörum

Jes­se Derry, leik­maður enska úr­vals­deildar­félagsins Chelsea er á bata­vegi eftir að hafa hlotið þungt höfuðhögg í leik gegn Notting­ham For­est í dag og í kjölfarið fluttur á sjúkra­hús.

Um fyrsta byrjunarliðsleik Derry var að ræða í ensku úrvalsdeildinni en það var skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks sem höfuð hans og Zach Abbott, leikmanns Nottingham Forest skullu saman er þeir reyndu að ná til boltans á undan hvor öðrum. 

Hinn átján ára gamli Derry lá óvígur eftir á vellinum og þurfti að gefa honum súrefni. Hann var seinna borinn af velli á sjúkrabörum og fluttur á nærliggjandi sjúkrahús. 

Abbott var dæmdur brotlegur og fékk Chelsea því vítaspyrnu. Cole Palmer brást hins vegar bogalistin af vítapunktinum.

Klippa: Óhugnanlegt atvik í Chelsea - Nottingham Forest

Í yfirlýsingu frá Chelsea segir að Jesse sé með meðvitund, geti tjáð sig og að hann sé nú í rannsóknum.

Jesse Derry er sonur fyrrverandi atvinnumannsins í fótbolta, Shaun Derry, sem lék á sínum tíma í ensku úrvalsdeildinni. 

Á heildina litið var um hræðilegan dag að ræða fyrir Chelsea en liðið tapaði leiknum gegn Nottingham Forest 3-1 og minnka líkur liðsins á Evrópusæti á sama tíma. 

Sigurinn hins vegar gulls ígildi fyrir strákana úr Skírisskógi sem eru nú sex stigum frá fallsæti þegar að þrjár umferðir eru eftir af deildinni. 

